Condemna a una infermera per accedir a historials clínics sense autorització

Una infermera del Servei Gallec de Salut ha estat condemnada a tres anys i tres mesos de presó per accedir sense autorització a les històries clíniques d'una pacient i el seu fill menor d'edat. La sentència de l'Audiència Provincial de La Corunya, dictada pel ponent Ángel Pantin Reigada el 19 de febrer de 2025, considera provats dos delictes de descobriment i revelació de secrets segons els articles 197.2, 197.5 i 198 del Codi Penal.

Segons els fets provats, la professional sanitària va accedir a través del programa informàtic IANUS, facilitat pel Servei Gallec de Salut als professionals que hi treballen, a les dades clíniques de les víctimes. Els accessos realitzats al juliol del 2008 i posteriors no van comptar amb l'autorització ni el consentiment dels afectats, vulnerant així la confidencialitat de les seves dades mèdiques.

Intent de defensa descartat pel tribunal

Durant el judici, l'acusada va al·legar que altres persones podrien haver aprofitat moments en què ella abandonava temporalment el seu lloc de treball mentre estava connectada al sistema, o que ella mateixa permetia l'accés a metges residents. Aquest argument va ser rebutjat pel tribunal basant-se en l'informe tècnic que va confirmar l'existència d'un mecanisme de bloqueig automàtic quan el sistema deixa d'utilitzar-se durant un breu període, així com protocols específics perquè els professionals en formació puguin accedir al programa.

Aplicació del tipus agreujat per ser funcionària pública

La sentència aplica el tipus agreujat en considerar l'acusada com a funcionària pública a efectes jurídico-penals, segons estableix l'article 24 del Codi Penal, ja que exercia funcions públiques derivades de la seva inserció al servei públic de salut gallec. El tribunal va determinar que l'acusada es va prevaler d'aquesta condició funcionarial per accedir a les dades de manera il·lícita, ja que d'altra manera no hauria pogut obtenir aquesta informació confidencial.