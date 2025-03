La fruita que té gairebé les mateixes proteïnes que un ou però poca gent en menja

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Quan pensem en aliments rics en proteïnes, solem recórrer immediatament a opcions com els ous, la carn o el peix. Tanmateix, el món vegetal també ofereix alternatives sorprenents en aquest aspecte. El maracuyà o fruita de la passió destaca com un dels exemples més notables, amb aproximadament 5 grams de proteïnes per porció, una quantitat molt propera als 6 grams que proporciona un ou.

Segons explica Jessica Cording, nutricionista, entrenadora i escriptora: "És una fruita ric en nutrients i amb múltiples beneficis per a la salut". Malgrat les seues notables propietats nutricionals, que inclouen un alt contingut en fibra, carbohidrats, vitamina A, vitamina C i potassi, aquest superaliment encara no ha aconseguit una gran popularitat a Espanya, on el seu consum continua sent relativament baix en comparació amb altres fruites.

Un aliat proteic d’origen vegetal

La importància de les proteïnes en l’alimentació és un punt en el qual coincideixen tots els experts en nutrició. "Les proteïnes poden ajudar-te a mantenir la sensació de sacietat durant més temps, a més de contribuir a la construcció muscular, la pèrdua de pes i altres beneficis", explica Cording al seu llibre "The Little Book of Game Changers". L’especialista afegeix: "Encara que tendim a buscar-les en aliments d’origen animal, cada vegada més estudis recolzen la importància d’incloure fonts vegetals riques en proteïnes".

La fruita de la passió no és l’única opció fruitera rica en proteïnes. L’alvocat, amb 4,5 grams per porció, i la guaiaba, amb més de 4 grams, també destaquen en aquest aspecte, convertint-se en alternatives interessants per als qui busquen diversificar les seues fonts de proteïnes o segueixen dietes vegetarianes o veganes.

Beneficis nutricionals més enllà de les proteïnes

El valor de la fruita de la passió va molt més enllà del seu contingut proteic. Aquesta fruita tropical ofereix un ventall de beneficis per a la salut que justifiquen la seua consideració com a superaliment:

Efecte antiestrès i ansiolític: "La fruita de la passió ajuda a reduir els símptomes de l’estrès i l’ansietat, ja que conté flavonoides que actuen directament sobre el sistema nerviós, calmant-lo i afavorint la relaxació", assenyalen els experts.

Regulació de la glucèmia: El seu alt contingut en antioxidants com el betacarotè i la vitamina C afavoreix la producció d’insulina i contribueix al control dels nivells de sucre en sang, la qual cosa pot ajudar a prevenir la diabetis.

Millora del son : Gràcies a les seues propietats sedants naturals, la fruita de la passió pot facilitar un descans més ràpid i efectiu, millorant la qualitat del son .

Salut digestiva: La riquesa en fibra millora el trànsit intestinal i afavoreix l’equilibri de la flora digestiva, ajudant a prevenir problemes com el restrenyiment.

Protecció cardiovascular: "La fruita de la passió és un aliment que beneficia la salut arterial i prevé la formació de radicals lliures, contribuint a la prevenció de malalties cròniques com l’infart de miocardi", explica Cording .

Antienvelliment: La combinació d’antioxidants i vitamina C el converteix en un potent aliat contra la flacciditat cutània i el dany cel·lular, ajudant a mantenir una pell més saludable.

Com incorporar el fruit de la passió a la dieta diària

Encara que no és un producte habitual a la cistella de la compra, integrar la fruita de la passió a l’alimentació quotidiana resulta més senzill del que podria semblar. "Gràcies al seu excel·lent sabor, pot consumir-se directament o afegir-se a batuts nutritius", recomana Cording.

Aquesta fruita versàtil pot utilitzar-se en sucs, postres, compotes i melmelades. També funciona perfectament en amanides, aportant un toc exòtic i refrescant. El seu característic sabor agredolç combina bé tant en preparacions dolços com salades, la qual cosa amplia les seues possibilitats culinàries.

No obstant, els nutricionistes adverteixen que el seu contingut calòric és lleugerament superior al d’altres fruites, per la qual cosa convé integrar-lo de forma equilibrada en una dieta variada. Cording recomana: "La ingesta ideal de fruita oscil·la entre 1,5 i 2 tasses diàries, pauta que s’aplica perfectament al fruit de la passió."

Què és la fruita de la passió?

La fruita de la passió, també coneguda com maracujà, és el fruit de la planta Passiflora edulis, originària d’Amèrica del Sud. Es caracteritza per la seua closca dura que pot ser de color porprat o groc segons la varietat, i conté al seu interior una polpa gelatinosa amb petites llavors comestibles. El seu nom prové dels missioners espanyols, que van veure en la flor d’aquesta planta símbols de la passió de Crist.

Conreat principalment en regions tropicals i subtropicals, aquesta fruita ha guanyat popularitat mundial pel sabor distintiu i les seues propietats nutricionals. A Espanya, el seu consum ha augmentat en els últims anys, encara que continua sent considerat un producte relativament exòtic.

Quina és la millor manera de consumir el fruit de la passió?

La manera més senzilla de disfrutar de la fruita de la passió és consumir-la fresca. N’hi ha prou amb tallar la fruita per la meitat i extreure'n la polpa amb una cullera. El seu sabor intens i lleugerament àcid el converteix en un ingredient ideal per a múltiples preparacions culinàries, des de postres fins plats salats, passant per begudes refrescants.

Per als qui busquen aprofitar al màxim els seus beneficis proteics, els experts recomanen incloure'l en batuts juntament amb altres ingredients nutritius com a iogurt, llet o begudes vegetals, el que potencia la seua aportació nutricional i facilita la seua assimilació.

Pot el fruit de la passió substituir a les proteïnes animals?

Encara que la fruita de la passió destaca pel seu contingut proteic entre les fruites, els nutricionistes adverteixen que no s’ha de considerar un substitut complet de les proteïnes animals. El seu valor rau més aviat en la seua capacitat per complementar una dieta equilibrada i diversa en fonts de proteïnes.

"Les proteïnes vegetals i animals tenen perfils d’aminoàcids diferents, per la qual cosa l’ideal és combinar diverses fonts per assegurar una aportació completa", expliquen els especialistes. Per a vegetarians i vegans, el fruit de la passió pot formar part d’una estratègia més àmplia que inclogui llegums, fruita seca, llavors i altres aliments vegetals rics en proteïnes.