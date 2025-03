Follets rojos de l’Himàlaia: científics xinesos resolen el misteri

La foto va guanyar la categoria Paisatges celestes del concurs Fotògraf d’astronomia de l’any 2023.ANGEL AN / via Europa Press

Científics xinesos han aconseguit desxifrar l’enigma dels denominats 'follets rojos’, unes peculiars descàrregues elèctriques registrades en l’atmosfera superior durant una tempesta sobre l’Himàlaia. Aquesta troballa suposa un important avenç en la comprensió dels fenòmens elèctrics que passen a les capes altes de la nostra atmosfera i la seua relació amb els sistemes tempestuosos de gran magnitud.

La nit del 19 de maig de 2022, dos astrofotògrafs xinesos, Angel An i Shuchang Dong, van capturar des de l’altiplà tibetà meridional, a prop del llac sagrat Pumoyongcuo, més de cent 'follets rojos’ sobre el cel de l’Himàlaia. Entre els fenòmens documentats van destacar també rajos secundaris poc freqüents i el primer cas documentat a Àsia de luminescència atmosfèrica verda en la base de la ionosfera nocturna, coneguts com a "follets fantasma". Aquest extraordinari espectacle celeste va captar ràpidament l’atenció internacional.

Un recent estudi liderat pel professor Gaopeng Lu, de la Universitat de Ciència i Tecnologia de la Xina, i publicat a la revista Advances in Atmospheric Sciences, ha donat llum sobre el mecanisme darrere d’aquestes fascinants manifestacions lluminoses. "Aquest esdeveniment va ser veritablement extraordinari", va assenyalar el professor Lu. "En analitzar les descàrregues de llamps originals, descobrim que els sprites van ser desencadenats per llamps de núvol a terra amb corrents positius d’alt pic dins d’un sistema convectiu massiu de mesoescala. Això suggereix que les tempestes elèctriques a la regió de l’Himàlaia tenen el potencial de produir algunes de les descàrregues elèctriques en l’atmosfera superior més complexes i intenses de la Terra".

Innovador mètode d’anàlisi

Davant de l’absència de marques temporals precises per realitzar una anàlisi detallada, l’equip investigador va desenvolupar una metodologia innovadora per sincronitzar el temps de vídeo mitjançant trajectòries satel·litàries i anàlisi del camp estel·lar. Aquesta tècnica els va permetre determinar amb exactitud quan es van produir els sprites i relacionar-los amb les seues corresponents descàrregues de llamps. Un revisor anònim de l’estudi va destacar el potencial d’aquesta tècnica com a eina fiable de cronometratge per a científics ciutadans que contribueixen a la investigació.

Característiques úniques de les tempestes himalaianes

La investigació va revelar que les descàrregues de llamps que van originar aquests fenòmens es van produir en zones de precipitació estratiforme d’un complex convectiu de mesoescala que s’estenia des de la plana del Ganges fins els estreps meridionals de l’altiplà tibetà. Aquest esdeveniment va registrar la quantitat més gran d'sprites durant una única tempesta elèctrica al sud d’Àsia, el que indica que les tempestes d’aquesta regió tenen capacitats de descàrrega atmosfèrica comparables a les de les Grandes Llanuras nord-americanes i les tempestes marines europees.

A més, les troballes suggereixen que aquestes tempestes poden generar estructures de descàrrega encara més complexes, amb possibles influències en els processos d’acoblament atmosfèric que podrien tenir importants efectes físics i químics en l’atmosfera terrestre.