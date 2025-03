Partides del Festival del Joc amb prop de 800 escolars

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

El Festival del Joc del Pirineu, que enguany arriba a la 9a edició, ha estrenat aquesta setmana les activitats prèvies dirigides a les escoles i al públic familiar. Prop de 800 alumnes dels diferents centres educatius de la Seu d’Urgell i Castellciutat han passat per la sala de Sant Domènec, un dels punts neuràlgics del certamen per participar en les diferents sessions obertes als escolars del festival, que tenen com a objectiu potenciar la presència del públic jove.

A les sessions d’aquesta setmana assisteixen també grups d’usuaris del Taller Claror, del centre social El Picot i de la Unitat d’Escolarització Compartida. El festival per si mateix es desenvoluparà els dies 4, 5 i 6 d’abril a la Seu d’Urgell i la ludoteca més gran estarà ubicada aquest any en dos espais diferents.

Repetirà Sant Domènec i se li sumarà també l’Esplai de La Caixa de Pati Palau. I és que l’edició d’enguany dobla el nombre d’editorials de jocs de taula participants i arriba a les 23 i els visitants tindran a la seua disposició més d’un miler de jocs de taula.

L’organització espera l’assistència de més de 12.000 persones, que podran recórrer una vintena d’espais de la capital de l’Alt Urgell. Així mateix, l’organització ha programat fins a una dotzena de campionats amb un total de 392 places disponibles.