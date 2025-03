Més col·laboració entre la Paeria i Troballes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat pel regidor d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, va visitar ahir l’empresa d’inserció Troballes per conèixer les instal·lacions de la seua seu a Gardeny i el projecte social que implica. Durant la reunió, es va analitzar la contribució que pot fer la Paeria per consolidar el projecte de Troballes i per continuar col·laborant. Larrosa va assenyalar que el consistori té en marxa una divisió específica d’impuls econòmic basant-se i participant en projectes d’àmbit social. Troballes, vinculada a Càritas Diocesana de Lleida, va recollir 725.000 quilos de tèxtil utilitzat l’any passat, dels quals prop de 340.000 es van registrar a Lleida ciutat. A més, manté un compromís amb la creació d’oportunitats. L’any 2024, un total de tretze persones van treballar a l’empresa, a més de l’equip professional.