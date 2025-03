Més sol·licituds per dol migratori a Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’última memòria del Servei de Suport al Dol de Ponent indica que s’ha increment la sol·licitud d’ajuda per part de persones que pateixen dol migratori, que experimenten les persones que s’han vist forçades a deixar el seu país d’origen i establir-se en un altre lloc. Aquest dol no només implica la pèrdua de la llar física, sinó també de la cultura, els costums, els llaços familiars i, en molts casos, la identitat. En aquest sentit, l’entitat lleidatana va registrar un augment significatiu a les sol·licituds d’acompanyament en dol migratori, la qual cosa, assegura, “evidencia la creixent necessitat de suport en aquest àmbit”.

En els últims anys, l’entitat ha registrat un increment considerable tant en nombre de socis i de treballadors com d’usuaris, que s’han triplicat. El 2024 va atendre de forma directa 189 persones en els deu municipis lleidatans en els quals actua i va portar a terme 1.226 sessions. Un altre dels aspectes que destaca és que en anys anteriors el 60% dels usuaris eren majors de 60 anys i, actualment, la majoria es troben entre els 36 i els 60 anys. També va augmentar un 5 per cent el nombre d’homes que van demanar ajuda, arribant ja al 26 per cent del total. Per una altra banda, durant l’última dècada el pressupost de l’entitat s’ha duplicat i durant aquest any té previst sol·licitar la certificació d’utilitat pública.

Jornada amb experts i professionals a la UdL

L’auditori de l’Edifici Transfronterer de la UdL va acollir ahir la XVIII Jornada d’Acompanyament al Dol i la Malaltia, organitzada pels Grups d’Acompanyament al Dol. L’acte va comptar amb professionals de la salut, experts i persones interessades en la gestió del dol i l’acompanyament emocional. La diputada d’Igualtat i Cooperació Internacional de la diputació de Lleida, Sandra Marco, va participar en la jornada, en què va destacar la importància de generar espais de reflexió, aprenentatge i suport mutu per abordar el dol amb sensibilitat i empatia. La Diputació va reafirmar el seu compromís amb la creació d’espais segurs i inclusius per garantir el benestar emocional i psicològic de la ciutadania.

Els organitzadors van destacar que l’objectiu d’aquestes jornades és facilitar canvis en la formació i aportar eines per atendre millor les persones que estan vivint una pèrdua. En aquest sentit, van assenyalar que la malaltia i la mort continuen sent temes tabús.

El càncer, principal causa de mort per demanar ajuda

Pel que fa a les causes de defunció que motiven la sol·licitud d’ajuda, segons la memòria del Servei de Suport al Dol de Ponent, el càncer continua sent la principal, amb un 40,7% dels casos, seguit d’accidents (20,3%) i suïcidis (10,2%). A més, el vincle més comú entre els usuaris i les morts continua sent el de pares i fills, representant el 32,4 per cent i el 19 per cent dels casos atesos, respectivament.

Suport a nens i adolescents i salut mental

La conferència inaugural de la XVIII Jornada d’Acompanyament al Dol i la Malaltia al campus de Cappont va anar a càrrec del doctor Enric Benito, expert en cures pal·liatives. També hi va haver una taula redona i espais temàtics en els quals es van abordar aspectes clau com el suport a nens i adolescents, l’acompanyament a les famílies i la relació entre dol i salut mental.