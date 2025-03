Aitona, una destinació ‘en rose’

El cel del Baix Segre es va ‘obrir’ ahir per deixar lluir el sol just en el moment de les visites guiades. - AJUNTAMENT D’AITONA

Ni la pluja va poder deslluir l’èxit rosa del Fruiturisme d’Aitona. Més de 400 persones inscrites a les visites guiades van participar ahir en l’última jornada d’aquesta campanya centrada en les rutes pels arbres en flor. L’alcaldessa, Rosa Pujol, va assegurar amb satisfacció que aquest projecte ja es troba “plenament consolidat” i va qualificar d’“èxit rotund” les activitats d’enguany, que van començar l’1 de març passat. De fet, Pujol va destacar que “vam poder començar les rutes guiades una mica abans del que havíem previst perquè aquest any la floració ha vingut de forma molt esglaonada, una setmana abans i s’ha allargat bastant”. Va recordar que en anteriors edicions el primer cap de setmana sempre podia veure’s poca flor als fruiters, però en aquesta ocasió els visitants van poder gaudir durant els quatre caps de setmana passats d’un espectacle floral superlatiu als camps que envolten la població. De fet, les flors roses de nectarines o cirerers estan a punt d’acabar-se, i el cap de setmana vinent només aguantarà el blanc de les pereres.

A l’espera d’un balanç amb xifres que donaran a conèixer pròximament, Pujol va avançar que “segurament repetirem l’èxit de visitants de l’any passat”, quan es van superar les 20.000 persones. Uns números avalats per les nombroses activitats paral·leles que s’han organitzat, com per exemple ahir mateix amb una caragolada solidària al pavelló d’Aitona, en col·laboració amb la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol i en la qual es van servir més de 240 racions. Pujol es va mostrar summament satisfeta pel poder d’atracció turístic d’aquestes iniciatives. “Molts francesos i fins i tot aquest any vam tenir el primer grup japonès arribat directament des del seu país, en un pack turístic que incloïa Barcelona i Aitona”, va remarcar l’alcaldessa, encantada d’aquesta oferta rosa de turisme sostenible.