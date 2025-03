Detecten salmonel·la en bosses de rostes distribuïdes a Catalunya i altres comunitats autònomes

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària ha emès una alerta per la presència de salmonel·la en rostes precedents de l’Estat de les marques Frit Ravich i Sun Snacks i que s’han distribuït a Catalunya i altres comunitats autònomes. L’Agència de Salut Pública de Catalunya recull la informació aquest dilluns i indica que la pròpia empresa va detectar el bacteri en el marc dels autocontrols que fa i ho va comunicar a les autoritats competents, en compliment de la legislació i per no posar a disposició de la població aliments no segurs. El producte s’està retirant del mercat i, com a mesura de precaució, les autoritats sanitàries recomanen a les persones que el puguin tenir a casa que s'abstinguin de consumir-lo.

L’Agència Catalana de Seguretat Alimentària recomana, en la informació publicada al seu web, acudir a un centre de salut en cas d'haver consumit algun dels productes del lot afectat i presentar simptomatologia compatible amb salmonel·losi.

Segons informa la web Canal Salut, la majoria de persones afectades per salmonel·losi presenten diarrea, rampes abdominals, febre, mal de cap, nàusees i vòmits, entre 1 i 3 dies després de la infecció. Els símptomes acostumen a ser lleus, duren entre 4 i 7 dies, però en alguns casos la malaltia pot requerir hospitalització i agreujar-se.