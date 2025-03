Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Consell de la UE, on seuen els estats, i el Parlament Europeu han arribat a un acord per rebaixar l'edat per conduir als 17 anys. Els colegisladors de la UE han tancat aquesta matinada un pacte provisional per avançar l'edat per conduir turismes i camions als 17 anys si el conductor va acompanyat d'un adult "amb experiència". A l'espera de la seva aprovació formal i posterior aplicació als estats, la nova directiva també implicarà allargar la validesa dels permisos de conduir fins als 15 anys des de la seva expedició.

El Consell de la UE i el Parlament Europeu ara han d'aprovar respectivament la nova directiva, que entrarà en vigor 20 dies després de la seva publicació al butlletí oficial de la UE. Els estats membre tindran 4 anys per transposar la nova directiva a la seva legislació.

Normes més estrictes per a conductors novells

Els canvis legislatius també preveuen normes més estrictes als conductors novells almenys els primers dos anys. Amb aquesta mesura, Brussel·les busca reduir el risc d'accidents entre els nous conductors, ja que 2 de cada 5 col·lisions mortals impliquen conductors menors de 30 anys.

Quan s'apliqui la nova directiva, les proves teòriques i pràctiques hauran de comprovar que els conductors tenen consciència sobre "la seguretat dels vianants, ciclistes, patinets i altres usuaris de micromobilitat".

Finalment, la proposta de la CE per reduir la validesa del carnet de conduir als ancians a cinc anys no ha prosperat i la directiva només exigeix que els conductors "omplin una autoavaluació" sobre les seves aptituds físiques i mentals abans d'obtenir el permís de conduir i en cada renovació.

De totes maneres, a Espanya la renovació s'ha de realitzar cada cinc anys a partir dels 65 anys.

Nou carnet digital

A banda d'aquestes modificacions, la revisió de la directiva preveu la creació d'un carnet de conduir en format digital. El permís digital estarà disponible per a tots els ciutadans de la UE a finals del 2030 i es trobarà dins de la futura "Cartera d'identitat digital europea", afirma el Consell de la UE en un comunicat.

Els conductors podran continuar utilitzant el carnet físic. Les dues versions seran vàlides durant 15 anys.

Més enllà d'agilitzar la seva renovació, això també facilitarà als diferents estats l'intercanvi d'informació i una persecució més efectiva de les infraccions que es produeixen entre països, diuen des de la CE.

Segons les dades de l'executiu, al voltant d'un 40% dels delictes a les carreteres de la Unió Europea queden impunes, o bé perquè el conductor no va ser identificat o perquè no se'l va multar.

Carnet per a menors de 17 anys

La nova directiva introdueix un "règim de conducció acompanyada" a tota la UE per als conductors de cotxes de 17 anys (categoria B). Els estats membres tindran la possibilitat d'introduir aquest règim en determinades condicions, també per als conductors de camions de 17 anys (categories C1, C1E i C). D'aquesta manera, Brussel·les busca atraure més joves a la professió de camioner.