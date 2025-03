La llei obligarà que els nous dispositius digitals portin pin parental per defecte

Publicat per agencias Redactora del digital Creat: Actualitzat:

La nova llei de protecció de menors en entorns digitals que ha aprovat el Govern inclourà l’obligació que els nous dispositius digitals que es fabriquin incloguin un control dels pares per defecte, que serà activat en el moment de la configuració de l’aparell a fi de limitar l’accés de menors a continguts, serveis o aplicacions inadequades.

Aquest control dels pares que vindrà de fàbrica als nous dispositius serà gratuït i fàcil de manipular i inclourà un etiquetatge que expliqui els perills i riscos potencials d’un ús inadequat d’aquests productes i els seus efectes per al desenvolupament físic, mental i moral de les persones menors d’edat.

El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha incidit en què de no complir aquesta obligació hi haurà "sancions" i ha recalcat que "es van acabar els sistemes de control dels pares que no controlen res, han de ser efectius".

En aquest sentit, la ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha posat èmfasi en una eina eficaç de verificació de l’edat, que serà pública i gratuïta i que suposa un "límit nítid per accedir als continguts".

El Ministeri de Joventut i Infància, que ha estat promotor del nou projecte de llei juntament amb el Ministeri de Justícia, i en el qual han participat els ministeris de Presidència, Educació, Transformació Digital i Drets Socials, assenyala que les empreses fabricants de dispositius digitals han "d’assumir les seues responsabilitats i realitzar una anàlisi rigorosa de l’impacte dels seus productes sobre la infància i l’adolescència".

L’objectiu de la nova llei és reconèixer els drets dels menors a ser protegits "eficaçment" davant de continguts digitals que puguin perjudicar el seu desenvolupament, el dret a rebre informació veraç i suficient i necessària sobre l’ús de les tecnologies i els seus riscos i adaptada a un llenguatge apropiat per a la seua edat.

En aquest sentit la nova llei obligarà també que els centres educatius regulin expressament l’ús dels dispositius mòbils i digitals, tant en aules com en activitats extraescolars, tenint en compte la normativa autonòmica educativa existent o la que s’hagi d’aprovar.

"Tot això sota la premissa del foment de les competències digitals i l’ús responsable de les tecnologies com a eina social, professional indispensable però que també té riscos que cal regular," ha assenyalat Bolaños.

El ministre també ha afirmat que amb la nova llei reconeixerà com a víctimes de violències sexuals i de gènere als menors que puguin patir aquests assetjaments en entorns digitals, amb drets "a l’accés ple a tots els serveis d’orientació, acompanyament psicosocial o jurídic" que tenen les víctimes d’aquestes violències.

A més, es regula l’accés i activació de mecanismes aleatoris de recompensen que són presents en alguns videojocs, i que són similars als que tenen els jocs d’atzar.

"Una internet on impera la desregulació i la llei de la selva és un problema per al conjunt de la societat, i en particular per a la infància i l’adolescència, perjudica el desenvolupament lliure i sa dels seus drets, les seues llibertats, les seues vides," assenyalen fonts del ministeri de Joventut i Infància que veuen aquesta normativa "pionera" ja que "consagra el dret de la infància i l’adolescència a disfrutar d’un entorn digital segur".

Fonts de Joventut i Infància també han assenyalat que estan treballant en una Estratègia Nacional sobre mesures de prevenció i sobre la promoció d’altres formes d’ús dels entorns digitals, com aconseguir un control públic i democràtic dels entorns digitals, amb especial atenció a la protecció dels menors.

"Les xarxes socials són un espai de comunicació i informació que no pot estar a l’arbitri d’uns quants multimilionaris nord-americans", ressalten.

La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha ressaltat que aquesta Estratègia Nacional d’acompanyament a la llei hi haurà un pla d’alfabetització digital, una escola de mares i pares que es durà a terme en col·laboració amb els ajuntaments, i espais de participació digital que impulsaran la creativitat dels joves.

Aquest projecte de llei per a la protecció de menors en entorns digitals ha d’iniciar ara la seua tramitació parlamentària.

A més, en l’àmbit sanitari, la nova llei obligarà programes de prevenció en atenció primària que inclouran actuacions per identificar usos problemàtics d’aquestes tecnologies i per detectar de forma precoç canvis de conductes o problemes de salut física, psíquica i emocional, derivats d’un ús inadequat de les pantalles entre les persones menors d’edat.