L’OCU assenyala les 3 pitjors marques de llet a Espanya

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat recentment els resultats d’una exhaustiva anàlisi sobre la qualitat de la llet sencera comercialitzada a Espanya. L’estudi, que ha avaluat fins 37 marques diferents disponibles als supermercats espanyols, ha identificat tres firmes específiques com les pitjors opcions per als consumidors: Central Lechera Asturiana, Eliges IFA y Celta. Aquestes marques han obtingut puntuacions inferiors a 70 sobre 100 punts, situant-se als llocs més baixos de la classificació per diversos factors com el seu etiquetatge deficient, la qualitat del processat o les sensacions durant la degustació.

Per determinar la qualitat de cada producte lacti, l’OCU ha establert criteris rigorosos que inclouen la quantitat d’additius i sucres afegits, la presència de nutrients essencials com a vitamina D, calci i proteïnes, així com l’absència de residus químics derivats de la seua elaboració. La llet, considerada un producte bàsic en l’alimentació de les cases espanyoles, ha de complir uns estàndards mínims per ser considerada saludable i beneficiosa per a l’organisme, una cosa que aquestes tres marques no han aconseguit assolir en la mesura esperada.

L’informe destaca que la llet sencera resulta nutricionalment més completa que les seues variants semidesnatada o desnatada, un aspecte que contradiu algunes creences populars sobre el consum de lactis. No obstant, fins i tot dins d’aquesta categoria, hi ha diferències substancials entre les diverses marques comercialitzades al nostre país.

Les marques més mal valorades en l’estudi

Segons els resultats de l’anàlisi realitzada per l’OCU, les tres marques que han rebut les pitjors valoracions són:

Central Lechera Asturiana, que ha obtingut una puntuació de 64 punts sobre 100. Aquesta marca, malgrat ser una de les més reconegudes i amb més presència als supermercats espanyols, no ha aconseguit superar satisfactòriament els criteris establerts per l’organització.

Eliges IFA, amb una qualificació de 62 punts sobre 100. Aquesta marca, distribuïda als establiments del grup IFA, se situa en penúltima posició en el rànquing elaborat.

Celta, que tanca la classificació amb 61 punts sobre 100, convertint-se així en la llet sencera més mal valorada entre totes les analitzades.

Els factors que més han penalitzat a aquestes marques han estat principalment tres: l’etiquetatge dels seus envasos, considerat insuficient o confús; la qualitat del processat al qual se sotmet la llet; i les sensacions organolèptiques durant la degustació. És important assenyalar que, segons apunta l’OCU, el nivell d’higiene d’aquests productes sí que va resultar satisfactori, per la qual cosa no representen un risc sanitari per als consumidors.

Les marques més ben valorades del mercat

En l’extrem oposat de la classificació, l’estudi destaca tres marques que han obtingut les puntuacions més altes, convertint-se en les opcions recomanades per l’OCU:

El Buen Pastor, que presenta un valor energètic de 63 quilocalories, conté 3,1 grams de proteïnes i aporta 120 mg de calci per ració.

Clesa, amb un perfil nutricional similar: 63 quilocalories, 3,6 grams de greixos i 120 mg de calci.

Larsa Pastoreo, que completa el podi amb 63 quilocalories, 3,6 grams de greixos i 120 mg de calci en la seua composició.

Aquestes marques han destacat per oferir un producte equilibrat que compleix amb els estàndards de qualitat establerts per l’organització, tant en la seua composició nutricional com en aspectes relacionats amb el seu processat i presentació.