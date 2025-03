Protecció als menors a la xarxa

Publicat per SegreCynthia Sans Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va aprovar ahir el projecte de llei per a la protecció de menors en entorns digitals, que castiga el contingut sexual creat amb intel·ligència artificial (IA) i el grooming. A més, inclou ordres d’allunyament virtual i tests pediàtrics per detectar usos inadequats, així com la imposició obligatòria i gratuïta de controls dels pares a tots els dispositius digitals i etiquetats informatius. El projecte serà remès ara al Congrés per a la tramitació parlamentària.

En aquest sentit, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, va assegurar que es tracta d’un assumpte de “clar impacte social” d’“una preocupació d’un enorme percentatge de la població”. De fet, va agregar que l’edat mitjana a Espanya perquè els menors tinguin mòbil és d’11 anys i que, dels que en tenen, el 99% estan a les xarxes socials.

La norma inclou l’obligació d’incorporar de fàbrica el control dels pares a tots els mòbils, tauletes, ordinadors i televisions intel·ligents. Està previst que aquest sistema aparegui per defecte a tots els dispositius i que es pugui configurar una vegada encès. Haurà de ser gratuït per a l’usuari i fàcil de fer anar.

El projecte també reforma el Codi Penal en quatre punts diferents. En primer lloc, segons va assenyalar Bolaños, incorpora al catàleg de penes la prohibició d’accés o de comunicació en els entorns digitals de les víctimes amb els agressors. En segon lloc, estableix com a delicte la conducta “consistent” a posar material pornogràfic a disposició de menors “de manera indiscriminada”.

També tipifica les deepfakes de contingut sexual o “greument vexatori”, que són imatges o vídeos creats amb IA, com a delictes contra la integritat moral. La quarta de les reformes del Codi Penal és la regulació del grooming, l’engany online a menors, com a agreujant en els delictes contra la llibertat sexual.

Així mateix, la norma també modifica la llei de Protecció de Dades Personals i eleva dels 14 als 16 anys l’edat per prestar el consentiment en el tractament de les dades de caràcter personal per a l’accés a les xarxes socials.

Campanya a l’Alt Urgell contra el consum de pornografia

L’Alt Urgell va estrenar ahir la campanya #ElPornoÉsFake, una iniciativa que ha impulsat la Comissió de Prevenció de Violències Sexuals de la comarca al constatar que cada vegada són més els menors d’edat que consumeixen porno i que ho fan en etapes més primerenques. Responsables de la comissió van destacar un estudi de Save The Children que conclou que el primer contacte dels menors d’edat d’Espanya amb la pornografia es produeix als 8 anys.

La campanya la formen set audiovisuals i quatre pòdcasts d’impacte, que des d’ahir poden visionar-se a través del canal de YouTube d’ElPornoésFake, i que han creat actors i actrius de l’Escola de Teatre de la Seu.

L’objectiu és convertir els vídeos en virals i poder difondre’ls en escoles i instituts. Olga Alonso, tècnica d’igualtat al consell comarcal de l’Alt Urgell, va destacar que l’objectiu és oferir eines d’acompanyament a nens i joves que els puguin donar un benestar emocional a l’hora de concebre la seua afectivitat i sexualitat.

A més, va afegir que el primer accés dels menors acostuma a estar vinculat amb pantalles de publicitat que reben mentre naveguen per internet. “La curiositat que els genera, sumada al fet que són temes dels quals encara hi ha molt silenci i no se sol parlar a casa, fa que optin per obtenir informació per aquesta via”, fet que acaba derivant en un problema, conclou.

L’objectiu de la campanya és que arribi a les cases i a les escoles, així com als mitjans de comunicació. La presentació es va fer ahir en una jornada sobre prevenció de violències sexuals a la Seu.