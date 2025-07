Suplements per perdre pes online: OCU denuncia 11 productes per irregularitats

Publicat per agencias Creat: Actualitzat:

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha destapat greus irregularitats al mercat dels suplements per perdre pes. Després d’analitzar 22 complements alimentaris de venda online que prometen efectes aprimadors, l’organització ha presentat una denúncia formal davant de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) contra 11 d’aquests productes per diverses infraccions en les seues al·legacions i, en un dels casos, per contenir efedrina, un principi actiu no autoritzat per a aquest tipus de suplements.

El problema més freqüent, detectat en set dels productes denunciats, consisteix en l’ús de suposades al·legacions aprimadores vinculades a espècies botàniques, una pràctica expressament prohibida per l’AESAN, ja que es tracta de propietats que romanen sota estudi i pendents d’aprovació per part de la Comissió Europea. Entre els productes assenyalats per aquesta infracció figuren el Bloquejador de carbohidrats de Q77+, Detox+ Slim de Unik Health & Nutrition, Figu-Line de Laluz, Lipo 7 de Invictus Red Line, Lipostil 4 en 1 de Denipharma, Natur Cleanser de N2 Natural Nutrition i Proslim-20 de Detoxify, que inclouen afirmacions com "La garcinia contribueix al control del pes i de la gana".

Tipus d’irregularitats detectades als complements aprimadors

La investigació de l’OCU ha revelat diferents modalitats d’incompliment normatiu als productes analitzats. A més de les al·legacions sobre espècies botàniques, s’han identificat al·legacions incompletes que ometen esmentar l’ingredient que suposadament justificaria les propietats aprimadores. Aquesta pràctica ha estat observada en productes com BeFIT de Healthy Fusion i Drenaslim de Balance Nutrition, que inclouen afirmacions genèriques del tipus "Elimina el greix corporal" sense especificar quin component seria responsable de l’esmentat efecte.

També s’han detectat al·legacions completament inventades, que no apareixen en el registre europeu oficial. El Bloquejador de carbohidrats de Q77+ i Natuslim de Natusure incorren en aquesta infracció amb frases com "El folat és essencial per al bon funcionament del metabolisme energètic". A això se sumen els productes que utilitzen al·legacions explícitament rebutjades per les autoritats sanitàries, com Adiós Kilos Rapid d’Healthy Fusion i, novament, el Bloquejador de carbohidrats de Q77+, que asseguren que "El crom accelera el metabolisme i contribueix al control de pes".

El cas més greu: presència d’efedrina en un suplement

La troballa més alarmant de la investigació és, sens dubte, la detecció d’efedrina al complement Fasterdetox. Aquesta substància, l’ús de la qual està restringit exclusivament a medicaments sota prescripció mèdica, pot provocar efectes secundaris greus com a hipertensió arterial i arrítmies cardíaques. L’OCU ha destacat l’extrema gravetat d’aquest cas, que representa no només una infracció administrativa sinó un risc directe per a la salut dels consumidors.

Davant d’aquesta situació, l’organització ha sol·licitat a l’AESAN que prengui mesures immediates, incloent l’obertura d’expedients sancionadors i la retirada d’aquests productes de les pàgines web espanyoles on es comercialitzen. Aquesta acció requereix una coordinació efectiva amb les Comunitats Autònomes, que comparteixen competències en matèria de seguretat alimentària i control de mercat.

Buit regulatori en les al·legacions d’espècies botàniques

L’OCU també ha posat el focus en un problema estructural que facilita aquest tipus d’infraccions: la demora de la Comissió Europea en resoldre sobre més de 1.500 al·legacions de salut relacionades amb diferents espècies botàniques. Aquesta decisió està pendent des de 2012, creant uns llimbs legals que aprofiten alguns fabricants per fer afirmacions sense prou suport científic.

En aquest context, l’organització ha instat a les autoritats europees a accelerar aquest procés d’avaluació i a establir criteris clars que permetin als consumidors identificar quins productes compten amb propietats realment contrastades i quins basen les seues promeses en simples especulacions o exageracions comercials.

Què són els complements alimentaris?

Els complements alimentaris són productes que es presenten com a concentrats de nutrients o substàncies amb efectes fisiològics el propòsit dels quals és complementar la dieta normal. A diferència dels medicaments, no passen pels mateixos controls d’eficàcia i seguretat, i la seua comercialització està subjecta a una normativa menys estricta.

A Espanya, aquests productes estan regulats pel Reial Decret 1487/2009, que trasllada la Directiva 2002/46/CE. Aquesta normativa estableix que els complements alimentaris no poden atribuir-se propietats terapèutiques ni capacitat per prevenir o curar malalties, i les al·legacions de salut que incloguin han d’estar autoritzades per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i aprovades per la Comissió Europea.

Com aprimar-se de forma segura i efectiva?

Davant de la proliferació de productes miracle per perdre pes, l’OCU ha recordat als consumidors que no existeix una solució màgica per aprimar-se. L’organització adverteix especialment sobre els complements que es venen exclusivament online i que fan promeses exagerades o es basen en testimonis de suposats experts poc coneguts.

Els especialistes coincideixen que la millor estratègia per perdre pes de forma saludable combina tres elements fonamentals: seguir una alimentació equilibrada, realitzar activitat física regular i, quan sigui necessari, comptar amb l’assessorament de professionals qualificats com metges, nutricionistes o dietistes.

A més, l’OCU ha subratllat que el terme "natural" no garanteix innocuïtat. Els ingredients d’origen vegetal poden interactuar amb medicaments o resultar perjudicials per a determinats grups de població, com dones embarassades o en període de lactància, persones amb patologies cròniques o aquelles que prenen diversos medicaments simultàniament.

Què fer si has comprat algun d’aquests productes?

Els consumidors que hagin adquirit algun dels 11 productes denunciats per l’OCU haurien de cessar immediatament el seu consum, especialment en el cas del complement Fasterdetox, que conté efedrina. L’organització recomana conservar l’envàs i el tiquet de compra per poder presentar una reclamació davant del servei de consum corresponent i sol·licitar la devolució de l’import.

Si després de consumir qualsevol complement alimentari s’experimenten efectes adversos, és fonamental consultar amb un metge i notificar la situació tant al venedor com a les autoritats sanitàries a través del sistema d’alertes de l’AESAN. Aquesta comunicació resulta essencial perquè les autoritats puguin detectar i retirar del mercat productes potencialment perillosos per a la salut pública.