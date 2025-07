Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El simple acte d’olorar romaní podria millorar la memòria, segons revela una investigació britànica que confirma els beneficis cognitius d’aquesta planta aromàtica. L’estudi, realitzat per científics de la Universitat de Northumbria, demostra que la inhalació de l’oli essencial de romaní abans de realitzar tasques que requereixen concentració augmenta notablement la capacitat per recordar compromisos i informació important.

Aquesta herba mediterrània, tradicionalment utilitzada a la cuina espanyola, es posiciona ara com un poderós aliat per a la salut cerebral. Els resultats són especialment significatius en la memòria prospectiva, aquella que ens permet recordar accions que hem de realitzar en el futur, com prendre medicaments o anar a cites programades.

Les conclusions d’aquesta investigació podrien revolucionar l’abordatge de problemes de memòria, oferint una alternativa natural, accessible i sense efectes secundaris significatius per millorar les capacitats cognitives en diferents grups de població.

Metodologia de l’estudi científic

L’equip d’investigació de la Universitat de Northumbria va dissenyar un rigorós experiment amb 66 participants dividits en dos grups. El primer grup va ser ubicat en una sala on s’havia difós prèviament oli essencial de romaní (quatre gotes) durant cinc minuts. El segon grup va romandre en una sala sense cap aroma, funcionant com a grup de control.

Tots els voluntaris van realitzar proves específiques de memòria prospectiva mentre els científics recollien mostres de sang per a la seua posterior anàlisi bioquímica. Aquesta metodologia va permetre no només avaluar el rendiment cognitiu, sinó també identificar els compostos actius presents en el corrent sanguini dels participants.

Resultats sorprenents per a la ciència

Les diferències entre ambdós grups van ser contundents. Els participants exposats a l’aroma de romer van mostrar un rendiment entre un 60% i un 75% superior en les proves de memòria, especialment en aquelles relacionades amb recordar tasques futures. L’estat d’alerta mental també va experimentar una millora significativa.

"Els beneficis han començat a ser comprovats mitjançant investigació científica", va afirmar el Dr. Mark Moss, que va presentar aquestes troballes en la conferència de la Societat Britànica de Psicologia. Aquesta declaració suposa un suport important per a l’ús del romer com a potenciador cognitiu natural.

L’ 1,8-cineol : el component actiu del romer

Les anàlisis sanguínies van revelar la presència d’1,8-cineol a la sang dels participants exposats a l’oli essencial de romer. Aquest compost, també conegut com a eucaliptol, actua directament sobre els sistemes bioquímics que sustenten la memòria i altres funcions cognitives al cervell humà.

Investigacions anteriors ja havien suggerit que aquest component podria millorar el funcionament cognitiu en adults, amb especial impacte en la memòria a llarg termini. El nou estudi confirma aquestes troballes i amplia la seua aplicació a la memòria prospectiva, essencial per al funcionament diari.

Beneficis addicionals del romer per a la salut

Més enllà dels seus efectes sobre la memòria, el romaní (Rosmarinus officinalis) ofereix nombrosos beneficis per a la salut general. Aquesta planta mediterrània, àmpliament utilitzada en la gastronomia espanyola, protegeix el fetge, millora la circulació sanguínia i facilita els processos digestius. El seu oli essencial no només incrementa les capacitats cognitives, sinó també l’estat general d’alerta.

En la medicina tradicional espanyola i mediterrània, el romaní ha estat ocupat durant segles per a diverses finalitats terapèutiques. Ara, la ciència moderna confirma els seus efectes positius sobre la cognició i el sistema nerviós central, validant part del coneixement tradicional sobre les seues propietats medicinals.

Aplicacions pràctiques en la vida quotidiana

Incorporar el romaní a la nostra rutina diària resulta sorprenentment senzill. Per obtenir els beneficis cognitius demostrats en l’estudi, n’hi ha prou amb utilitzar un difusor amb unes gotes d’oli essencial de romer durant uns minuts abans d’activitats que requereixin un bon rendiment de la memòria, com estudiar, treballar o realitzar tasques complexes.

També l’aroma de la planta fresca pot proporcionar beneficis similars, encara que possiblement amb menor intensitat. Tenir un test de romer a casa o a l’oficina no només aporta un element decoratiu i aromàtic, sinó que podria convertir-se en un aliat natural per millorar el nostre rendiment mental diari.

Implicacions per a tractaments de problemes cognitius

Els descobriments de l’equip de la Universitat de Northumbria obren un prometedor camí per al desenvolupament de nous tractaments no farmacològics per a condicions que afecten la memòria. Aquest mètode no invasiu podria ser especialment beneficiós per a persones grans o els qui pateixen dificultats cognitives lleus.

Com a alternativa natural, el romaní presenta avantatges significatius: és econòmic, fàcil d’utilitzar i no produeix efectes secundaris importants quan s’utilitza correctament. Aquestes característiques el converteixen en una opció atractiva davant tractaments farmacològics més agressius o costosos.

Què és el romer i per què té aquests efectes al cervell?

El romaní (Rosmarinus officinalis) és una planta aromàtica pertanyent a la família de les lamiácies, nadiua de la regió mediterrània. Es caracteritza per les fulles perennes, estretes i de color verd fosc, amb un distintiu aroma penetrant i refrescant a causa dels seus olis essencials.

La raó dels seus efectes sobre el cervell rau principalment en la seua composició química. El romaní conté més de 40 compostos amb propietats bioactives, sent l’1,8-cineol un dels més rellevants per a la funció cognitiva. Aquest compost té la capacitat de travessar la barrera hematoencefálica, la qual cosa li permet actuar directament sobre el sistema nerviós central.

A més de l’1,8-cineol, el romaní conté àcid rosmarínic, àcid carnòsic, carnosol i altres compostos amb propietats antioxidants i antiinflamatòries que contribueixen a protegir les cèl·lules cerebrals de l’estrès oxidatiu i l’envelliment prematur.

Com puc preparar infusions de romer per obtenir els seus beneficis?

Una de les maneres més senzilles d’aprofitar les propietats del romaní és mitjançant infusions. Per preparar una infusió efectiva, es recomana utilitzar una culleradeta de fulles fresques o seques de romer per cada 250 ml d’aigua. S’aboca l’aigua bullint sobre les fulles i es deixa reposar durant 5-10 minuts. És aconsellable consumir fins dos tasses diàries, preferiblement entre àpats.

És important destacar que, encara que el consum de la infusió aporta beneficis generals per a la salut, els efectes específics sobre la memòria semblen estar més vinculats a la inhalació de l’aroma, segons demostra l’estudi de la Universitat de Northumbria.

Hi ha contraindicacions en l’ús del romaní?

Encara que el romaní es considera generalment segur per a la majoria de les persones quan s’utilitza en quantitats culinàries normals o en aromateràpia moderada, existeixen algunes precaucions que s’han de tenir en compte. Les dones embarassades han d’evitar el consum d’oli essencial de romaní concentrat, ja que podria estimular contraccions uterines.

Persones amb trastorns convulsius, hipertensió severa o sensibilitat als components del romaní també haurien de consultar amb un professional sanitari abans d’utilitzar-lo amb finalitats terapèutiques. Com amb qualsevol substància amb efectes biològics actius, la moderació és clau per obtenir beneficis sense riscos innecessaris.