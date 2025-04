Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La plaça de la Llotja de Lleida va ser l’epicentre ahir del lleure i la cultura amb Lo Sarau, un esdeveniment solidari per un lleure educatiu, inclusiu i accessible per a tothom. El festival va comptar amb activitats i actuacions, com la de Masta Quba, una rapera i activista mexicana. També hi va haver parades amb productes solidaris i tallers i una proposta artística de Tombs Creatius.