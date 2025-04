Jutges i fiscals exigeixen respecte pel cas Alves

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Tant oposició com jutges i fiscals, que van exigir respecte a la independència judicial, van carregar ahir contra la vicepresidenta del Govern central, María Jesús Montero, per titllar de “vergonya” la sentència absolutòria al futbolista Dani Alves per un delicte de violació, unes paraules que la ministra d’Hisenda va matisar i que el PSOE va admetre que “es poden explicar millor”. Montero va criticar dissabte passat que “encara es qüestioni el testimoni d’una víctima i es digui que la presumpció d’innocència està al davant del testimoni de dones joves, valentes, que decideixen denunciar els poderosos, els grans i els famosos”, després de fer-se pública la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que revoca la condemna a Alves per la violació a una jove. L’enrenou va portar ahir Montero a precisar que el que va voler dir i manté és que la presumpció d’innocència “no ha d’impedir” que es pugui expressar el rebuig del qüestionament “sistemàtic” de les víctimes.

Mentrestant, unes 200 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, es van concentrar ahir a la capital catalana per protestar contra l’absolució d’Alves. Sota el lema Vergonya i impunitat, van advertir que casos com aquest donen el missatge que denunciar “no val per a res i que mai no serà suficient el que s’explica i les proves que es plantegen”.