Una pediatra sobre la lectura analògica: "és millor per al desenvolupament cognitiu que els dispositius electrònics"

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La doctora Mapi Mallada, pediatre de l’Associació Espanyola de Pediatria d’Atenció Primària (AEPap), ha assenyalat que la lectura analògica proporciona més beneficis per al desenvolupament cognitiu que la realitzada en dispositius electrònics. Les seues declaracions arriben en un moment en què la comunitat educativa debat activament sobre la presència de tecnologia a les aules espanyoles.

"La lectura en paper millora la retenció i comprensió de la informació, i els lectors recorden millor el que han llegit en un llibre físic, per la memòria visual", ha explicat Mallada, que també ocupa el càrrec de vicepresidenta de la societat federada a l’Aragó, coincidint amb la celebració aquest dimecres del Día Internacional del Llibre Infantil.

L’especialista ha insistit en la importància de mantenir la lectura tradicional en totes les etapes educatives, independentment de l’alfabetització digital. Segons la doctora, els llibres en paper resulten "insubstituïbles" i no poden ser reemplaçats per tauletes, mòbils o dispositius de lectura electrònica, encara que es tracti del mateix títol literari.

"La tecnologia té el seu lloc en la formació, però a l’edat adequada i en el temps d’exposició adequat", ha matisat Mallada, que ha recordat la recomanació que els menors de sis anys no accedeixin a pantalles, suggerint que les aules d’Educació Infantil haurien de prescindir completament de dispositius electrònics.

Quan introduir dispositius electrònics

L’experta en pediatria recomana començar a utilitzar aquests aparells a partir de Primària i exclusivament "en continguts seleccionats i amb el temps adequat per a cada edat". Ha subratllat, a més, que la llum que emeten les pantalles resulta "més nociva" per a la visió que la lectura tradicional, la qual "no genera" fatiga ocular.

"Els llibres electrònics per a nens solen anar acompanyats d’animació i de vegades fins i tot de so, la qual cosa els atrapa molt més l’atenció, però no la concentració, que es pot mantenir més temps en la lectura analògica," ha puntualitzat la pediatra.

L’experiència sensorial de la lectura tradicional

Mallada ha explicat que, mentre els llibres electrònics principalment estimulen el sentit de la vista, els formats tradicionals activen altres sentits com el tacte, aspecte "molt important" als llibres infantils. A més, assenyala que amb els dispositius electrònics desapareix "la sensació de passar els fulls i el sentiment que anem arribant cap al final de la història".

Encara que reconeix les "característiques especials" del format digital, la doctora ha advertit que es tracta d’"una pantalla més", amb la consegüent capacitat de generar "més addicció digital" que pot estendre’s a la resta de dispositius amb pantalla.

Beneficis per al desenvolupament integral

L’especialista ha emfatitzat que la lectura en paper no només aporta avantatges acadèmics, sinó que contribueix al desenvolupament integral durant la infància. Per això, recomana iniciar l’hàbit lector fins i tot abans de l’etapa escolar per estimular el desenvolupament cerebral i afectiu dels més petits.

En les primeres etapes de vida, fins i tot amb nadons, la lectura compartida "afavoreix" el vincle afectiu amb els adults que llegeixen i "estimula" l’adquisició de vocabulari, la qual cosa proporciona "un gran avantatge" en l’entorn escolar davant aquells nens "que no llegeixen o a qui no se’ls ha llegit en etapes anteriors".

"Amb els llibres els podem obrir el món a diferents cultures, experiències, situacions que habitualment no veiem perquè no les tenim al voltant. Llegint aprenen el que és l’empatia i, fins i tot, a prendre decisions", ha conclòs la doctora Mallada.