El Consell de Ministres ha donat llum verda al procediment de contractació del programa de viatges de l’Imserso per a la temporada 2025/2026, incorporant com a principal novetat una tarifa plana de 50 euros per a pensionistes amb menors ingressos, independentment de la destinació triada. Aquesta mesura beneficiarà 7.447 persones que percebin prestacions iguals o inferiors a l’import de les pensions no contributives, sent el mateix Institut qui assumirà el cost restant del viatge.

La nova licitació manté una oferta similar a l’anterior, amb 879.213 places disponibles, però incrementa significativament la partida econòmica destinada a les empreses adjudicatàries. Aquest augment pressupostari busca garantir la sostenibilitat del sector turístic i elevar la qualitat dels serveis oferts als usuaris del programa, que celebra aquest any el seu 40è aniversari.

Entre les novetats més destacades figura la possibilitat, per primera vegada en la història del programa, que els beneficiaris puguin viatjar acompanyats dels seus animals de companyia en les destinacions de costa peninsular i insular, reservant-se places específiques per a aquesta modalitat conforme a la normativa vigent.

Mesures per garantir qualitat i accessibilitat

El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha establert un reforç en el règim sancionador per a aquelles empreses adjudicatàries que incompleixin els estàndards de qualitat establerts al plec de condicions. Les bases de la nova licitació, que es publicaran pròximament a la plataforma de contractació del sector públic, incorporen exigències com l’elaboració de materials informatius sobre envelliment actiu i prevenció del maltractament en persones grans.

A més, es manté l’obligatorietat que els establiments hotelers ostentin, com a mínim, la categoria de tres estrelles, i hauran d’oferir activitats de lleure i temps lliure adaptades a les necessitats dels usuaris, d’acord amb l’objectiu de promoure un envelliment actiu i saludable.

Estratègia contra l’estacionalitat turística

Un dels pilars fonamentals del programa continua sent combatre l’estacionalitat del sector turístic espanyol. Per a això, les empreses adjudicatàries s’hauran de comprometre a distribuir el 36% de les places de forma proporcional durant cada mes de la campanya, evitant la concentració de viatges en dates puntuals.

Com a mesura addicional, s’ha establert un diferencial de preu de 100 euros entre temporada alta i baixa. Així, els viatges realitzats a l’octubre, el maig i el juny a la Península i les Balears, o en el desembre, el gener i el febrer a les Canàries (considerats temporada baixa), resultaran més econòmics que les mateixes destinacions en mesos de més demanda turística.

"L’objectiu del programa és expandir el dret a un envelliment actiu a través d’aquests viatges, sense que les persones amb menor renda es vegin excloses", han assenyalat fonts del Ministeri, subratllant el caràcter social d’aquesta iniciativa que combina beneficis per als més grans amb suport al sector turístic en temporades de baixa ocupació.

40 anys del programa de viatges de l’ Imserso

El 2025, el programa de viatges de l’Imserso celebrarà quatre dècades de funcionament, havent experimentat un creixement espectacular des dels seus inicis. Si el 1985 es van oferir tot just 16.000 places, la pròxima temporada assolirà les 879.213, la qual cosa suposa un increment del 5.395% respecte a la seua primera edició.

Actualment, més de 4,6 milions de persones estan acreditades per participar en aquest programa, que ofereix diferents modalitats de viatge: des d’estades de 10 dies (nou pernoctacions) en destinacions costaneres peninsulars i insulars, fins circuits culturals i viatges a capitals de província amb durades més reduïdes, de quatre dies (tres pernoctacions).

L’oferta inclou destinacions a tota la costa peninsular, les Illes Balears, les Illes Canàries, així com circuits culturals, turisme de naturalesa i visites a les capitals de província i a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, proporcionant un ampli ventall d’opcions per a tots els gustos i preferències.

Com afecta el programa a l’economia i l’ ocupació?

L’impacte econòmic i laboral del programa de viatges de l’Imserso transcendeix els seus beneficis socials. Segons dades oficials, aquest programa genera anualment més de 85.000 llocs de treball directes i indirectes, principalment al sector turístic i de serveis, contribuint a mantenir llocs de treball que, d’una altra manera, es perdrien durant els mesos de temporada baixa.

A més, per cada euro invertit per l’Administració en aquest programa, es recuperen aproximadament 1,5 euros entre estalvi en prestacions d’atur, recaptació per IVA, IRPF i altres impostos, convertint-lo en una iniciativa amb retorn econòmic positiu per a les arques públiques.

Els experts del sector turístic coincideixen a assenyalar que, sense aquest programa, molts establiments hotelers es veurien obligats a tancar durant els mesos de menor afluència turística, amb el consegüent impacte negatiu en l’ocupació i l’economia local de nombroses destinacions, especialment en zones costaneres altament dependents del turisme.

Quines millores demanden els usuaris del programa?

Malgrat el seu èxit i longevitat, els usuaris i associacions de majors han vingut reclamant en els últims anys diverses millores en el programa. Entre les més sol·licitades figuren l’ampliació de places (la demanda supera àmpliament l’oferta disponible), la millora de la qualitat gastronòmica, la modernització de les instal·lacions hoteleres i la inclusió de noves destinacions, tant nacionals com internacionals.

La tarifa plana de 50 euros per a pensionistes amb menors ingressos respon precisament a una d’aquestes demandes històriques: fer el programa més accessible per a tots els jubilats, independentment de la seua situació econòmica. Altres peticions recurrents inclouen la simplificació dels tràmits de sol·licitud i la creació d’un sistema d’assignació de places més transparent i equitatiu.