Lleida acull l’entrega dels Premis CAC

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Dos tesis doctorals defensades per dones a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) han estat les guanyadores dels 36 Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, que atorga el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), i que es van entregar aquest dimecres al saló Víctor Siurana de l’edifici del Rectorat de la UdL.

En la categoria de tema obert, el premi va ser per a Anna Fonoll Tassier de la Universitat Rovira i Virgili (URV), per una tesi sobre l’evolució en la producció documental feminista. En la de tema específic, va resultar guanyadora Ona Anglada i Pujol, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per una tesi que analitza els discursos d’amor, sexe i masculinitats al món dels gamers. Cada un dels premis està dotat amb 3.500 euros bruts. Així mateix, el jurat també va concedir dos mencions especials a una tesi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i un treball de final de grau de l’Autònoma de Barcelona (UAB).

Xevi Xirgo, a SEGRE amb Robert Serentill i Òscar Fernández.Gerard Hoyas

En aquesta última edició dels Premis CAC es van presentar trenta treballs de disset centres universitaris, si bé un va ser descartat perquè ja havia estat publicat. La xifra suposa un rècord de participació, segons els organitzadors. Van presidir l’acte d’entrega la consellera d’Investigació i Universitats, Núria MontserratPulido; el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn; el rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy; i el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Xevi Xirgo.

Per la seua banda, Xirgo va defensar en l’acte la investigació en comunicació per impulsar la veracitat informativa. Després de l’entrega de premis, el president del CAC va visitar el Grup SEGRE, acompanyat del seu president, Robert Serentill; i Òscar Fernández, director de Lleida Televisió.