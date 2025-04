Mor als 65 anys el carismàtic actor Val Kilmer

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’actor nord-americà Val Kilmer, que va assolir la popularitat després de ficar-se a la pell del cantant Jim Morrison o del superheroi Batman, i actuar en pel·lícules tan taquilleres com Top Gun o Tombstone, va morir a Los Angeles als 65 anys, va informar The New York Times. Segons va informar la seua filla, Mercedes Kilmer, al diari novaiorquès, l’actor va ser diagnosticat de càncer de gola el 2014 i va poder recuperar-se però va morir dimarts com a conseqüència d’una pneumònia. Kilmer va tardar temps a reconèixer –no ho va fer fins al 2017– que patia càncer, però va deixar de negar aquesta malaltia amb un documental autobiogràfic, VAL, que es va estrenar al Festival de Canes i en el qual va oferir un inèdit accés al seu estat de salut i la seua intimitat.

Nascut a Los Angeles, el carismàtic actor amb aires d’estrella de rock, va interpretar papers de rocker en diverses ocasions en els inicis de la seua carrera. Va debutar al cine amb una paròdia humorística d’espies de la Guerra Freda titulada Top Secret! (1984), en què va interpretar un cantant nord-americà que complaïa el públic i movia els malucs a Berlín, involucrat sense saber-ho en un complot d’Alemanya de l’Est per reunificar el país.

Va ser memorable el seu paper com el cantant Jim Morrison, icona de la sensualitat psicodèlica, a The Doors (1991), del director Oliver Stone, i es va posar a la pell de Mentor, “un Elvis conseller imaginat pel protagonista antiheroi de la pel·lícula, interpretat per Christian Slater” a True Romance (1993), una violenta història d’aventures sobre drogues escrita per Quentin Tarantino i dirigida per Tony Scott. Va protagonitzar juntament amb Sam Shepard Thunderheart (1992), interpretant un agent de l’FBI, i a The Saint (1997) va ser un lladre elegant i astut que juga al gat i al ratolí amb la màfia russa. Potser el seu paper més famós, amb Michael Keaton i George Clooney, va ser el paper principal a Batman Forever (1995). Però aleshores, una altra faceta de la carrera de Kilmer ja s’havia desenvolupat. El 1986, Tony Scott el va elegir per a la seua primera pel·lícula de gran pressupost, Top Gun (1986), un drama d’aventures sobre pilots de caça de la Marina en entrenament, en el qual era el rival de l’estrella de la pel·lícula, Tom Cruise, amb qui també participaria en la seqüela el 2022, Top Gun: Maverick. També va formar part d’una banda de lladres a Heat (1995).

Actors, directors i productors de Hollywood van retre ahir homenatge a aquest carismàtic actor.