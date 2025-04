Revilla veu “mesquí” que el rei emèrit el demandi i no ho faci amb Corinna

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’expresident de Cantàbria Miguel Ángel Revilla va considerar ahir “injust i mesquí” que una persona “inviolable” i “immune” davant de la llei com és el rei emèrit demandi “un ciutadà corrent” que no ha dit “res que no sigui veritat”, i es va preguntar per què es querella contra ell i no contra Bárbara Rey o Corinna, que han dit “coses molt grosses” sobre Joan Carles I. Revilla va indicar que el primer que va pensar al conèixer per la premsa la reclamació del rei emèrit és que “era una falsedat”, fins que la seua dona li va assegurar que “era cert”. Se’n va assabentar aquest dimarts quan es trobava a Vitòria participant en el rodatge d’una pel·lícula amb Antonio Resines. L’advocada que representa el rei reclama a l’expresident una rectificació pública i una indemnització de 50.000 euros pels danys morals causats que, en cas que hagi de ser abonada, seran donats a Càritas.