El festival Algoritmo omple la Seu Vella amb un miler d’assistents

El festival de música electrònica Algoritmo va celebrar ahir una nova edició al Turó de la Seu Vella en la qual, una vegada més, va penjar el cartell de “no hi ha entrades” i va omplir l’aforament amb un miler d’assistents. L’esdeveniment va començar poc després de les 17.00 hores, es va allargar fins gairebé la mitjanit i va comptar amb el DJ resident de Moët Lounge de Baqueira-Beret, Luca Feller, a més de Kctus i Srxmas. Tanmateix, alguns van començar la festa abans perquè al migdia es va celebrar al mateix lloc que el festival un dianr popular de la penya d’aficionats de l’Hiopos Lleida, Nucli Burdeus.

Un dels organitzadors de l’Algoritmo, Robert Nadal, es va mostrar molt content amb la mobilització de gent que es va apuntar al festival en les últimes hores. “A més sembla que el temps acompanya després d’unes setmanes bastant inestables i de pluges i crec que això ha ajudat que la gent vingués a l’Algoritmo amb moltes més ganes”, va assenyalar Nadal, que va celebrar que es pengés el cartell de solt out dos hores abans de l’inici de la música. Nadal va afegir que en altres edicions comptaven amb activitats paral·leles als DJ i la música electrònica, com per exemple una cursa nocturna, “però per a aquesta edició només comptem amb una esteticista”. L’organitzador va afegir que “tenim tots els ingredients perquè sigui una gran jornada i esperem que la gent gaudeixi en un entorn idíl·lic com és la Seu Vella i només esperem que l’Hiopos Lleida guanyi el partit perquè la gent surti del Barris Nord i vingui a l’Algoritmo a celebrar-ho” [l’Hiopos, efectivament, va guanyar el partit]. Precisament, des de primera hora de la tarda hi va haver una important concentració de gent als voltants del Turó i a l’aparcament, que feien temps perquè l’Algoritmo obrís les portes.

L’Algoritmo ja s’ha convertit en una cita més de les festes que acull Lleida al llarg de l’any i té la particularitat que sempre s’ha celebrat a la Seu Vella, per la qual cosa forma part de la imatge i marca del festival. En aquest sentit, des dels seus inicis ha congregat més de 8.000 joves i amants de la música electrònica procedents de molts punts de la geografia espanyola, especialment de Lleida, i de ciutats com Barcelona, Saragossa i Madrid i s’ha convertit en el tardeig de referència al Turó de la Seu Vella.