Els dos millors pans de 'torrija' que pots comprar al supermercat, segons l’OCU

Amb la Setmana Santa a punt de començar, les torrijas es converteixen en les postres estrella d’aquestes dates. El dolç tradicional, elaborat amb pa mullat en llet infusionada i fregit, representa a la perfecció com els ingredients més senzills poden transformar-se en una delícia culinària. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat una anàlisi exhaustiva sobre els diferents tipus de pa per determinar quins són els més adequats per preparar aquestes postres típiques.

L’OCU assenyala que, per aconseguir unes torrijas perfectes, és fonamental utilitzar un pa que resisteixi adequadament l’amarat en llet, l’arrebossat i el posterior fregit. Aquestes característiques s’obtenen gràcies a una combinació de farina de força amb una molla d’alveolat petit i uniforme. L’estudi destaca que, encara que el preu d’aquests pans específics no és significativament més gran que el d’una barra de pa convencional, no tots tenen un etiquetatge prou clar ni utilitzen una quantitat mínima d’additius.

Els pans per a torrades amb millor valoració

Segons l’informe presentat per l’OCU, els productes més ben valorats en la seua anàlisi són els de Mercadona i Carrefour. Aquests pans han destacat per contenir menys additius, estar menys processats i obtenir millors resultats en les proves de cuinat i degustació realitzades per experts pastissers.

El "Pa especial torrijas" d’Hacendado (Mercadona), amb un preu d’1,13 € per 500 g (2,26 €/kg), destaca per no contenir aromes artificials i per incloure ingredients com a pell de llimó i canyella. A més, és l’únic producte que incorpora una recepta al seu envàs. Durant les proves de cuinat, aquest pa va mantenir perfectament la forma sense enfonsar-se, i en el tast es va revelar com un producte sucós amb un agradable gust de llimó i canyella. Com a únic aspecte negatiu, l’OCU assenyala que n’incorpora alguns de conservants i antioxidants, encara que no són dels considerats més perjudicials.

Per la seua part, el "Pa de torrades" de Carrefour, que té un preu d’1,99 € per 350 g (5,69 €/kg), ha rebut la millor valoració en la prova de cuinat i degustació. Aquest producte destaca per la facilitat d’amarat en la llet, la conservació de la seua estructura durant el fregit i pel seu aspecte sucós i agradable sabor a cítric. Tanmateix, l’OCU adverteix que recorre a aromes de cítric i algun altre additiu.

El paper dels additius als pans per a torrades

L’OCU aclareix que l’ús de certs additius no és necessàriament perjudicial. Alguns de conservants i antioxidants ajuden a prolongar la vida útil de l’aliment i són presents a tots els pans analitzats. No obstant, l’informe assenyala que cinc dels pans avaluats fan servir additius innecessaris, arribant a utilitzar-ne fins a set en algun producte.

Entre els additius no recomanables, l’organització esmenta l'E211, E471, E472e, E481i i E1414, per afectar l’organisme o estar associats a reaccions no desitjables. A més, adverteix sobre la presència d’altres ingredients aliens la recepta tradicional, com sucre invertit, dextrosa, maltodextrina o midó.

Què és una torrija i per què és típica de Setmana Santa?

La torrada són unes postres tradicionals espanyoles que s’elaboren amb pa del dia anterior remullat en llet o vi, cobert en ou i fregit en oli. Una vegada cuinades, les torrades solen empolvorar-se amb sucre i canyella, encara que existeixen múltiples variants regionals que incorporen mel, almívar o altres ingredients.

La seua vinculació amb la Setmana Santa té arrels històriques i religioses. Durant aquest període de recolliment i abstinència, les torrades representaven una manera d’aprofitar el pa dur, afegint-li valor nutricional amb llet i ou. A més, en ser un aliment dolç i energètic, servia com a reconstituent en èpoques de dejuni i penitencia.

Com afecta el tipus de pa a la qualitat final de les torrijas?

El pa és l’ingredient fonamental de les torrijas, i la seua elecció determina en gran manera el resultat final. Un bon pa per a torrades ha de tenir una molla compacta però no excessivament densa, que permeti absorbir la llet o el líquid de remull sense desfer-se. A més, ha de mantenir la seua estructura durant el fregit, evitant que es trenqui o es desfaci.

Els pans elaborats específicament per a torrades solen incloure una proporció de farina de força més elevada, la qual cosa els confereix més resistència més. També és habitual que incorporin ingredients com a canyella, llimó o taronja, que aporten aromes i gustos característics del producte acabat.