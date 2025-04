Revisió oftalmològica per a 35 nens i nenes lleidatans

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’equip d’oftalmologia de l’Hospital Clínic de Barcelona ha portat a terme revisions oculars a 183 nens i nenes en risc d’exclusió, 35 dels quals de Lleida, a través de la iniciativa #Invulnerables amb Visió, impulsada per Invulnerables, projecte liderat per sor Lucía Caram i el programa CaixaProinfància de la Fundació La Caixa, de la mà de Natural Optics Group. L’última jornada es va celebrar divendres, i hi van participar menors lleidatans. Durant les revisions oculars, s’ha observat que 78 de menors necessiten ulleres, la qual cosa representa el 43% dels participants. Aquesta xifra suposa un augment significatiu respecte a l’any anterior i és considerada alarmant pels professionals, ja que confirma una tendència preocupant respecte a la salut visual infantil. Apunten que l’ús excés de pantalles en podria ser la causa.