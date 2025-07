Lluna rosa o lluna de maduixa 2025: quan és, a quina hora i com veure-la?

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Lluna Rosa d’abril de 2025 es convertirà en un dels fenòmens astronòmics més esperats de la primavera, despertant l’interès d’aficionats i experts per igual. Aquest esdeveniment lunar, que tindrà lloc a la matinada de dissabte a Diumenge de Rams, promet oferir un espectacle celeste visible des de tot Espanya.

Aquest fenomen, també conegut com el pleniluni d’abril, no només marca el punt àlgid del cicle lunar del mes, sinó que també coincideix amb una època de l’any carregada de simbolisme en diverses cultures. Els astrònoms assenyalen que aquesta lluna plena assolirà una magnitud de -12,82, la qual cosa en garanteix la visibilitat fins i tot en entorns urbans amb contaminació lluminosa moderada. Observarla no requereix instruments especialitzats, encara que aquests poden millorar l’experiència i permetre apreciar detalls de la superfície lunar.

Per què es diu Lluna Rosa?

Contràriament al que molts pensen, la Lluna Rosa no presenta una coloració rosàcia. El seu nom té un origen cultural i històric, vinculat a les tradicions dels pobles indígenes nord-americans. Aquestes comunitats van batejar així el pleniluni d’abril perquè coincideix amb la floració del Phlox subulata, una planta silvestre de flors rosades que cobreix grans extensions durant la primavera.

Aquest fenomen forma part d’una tradició més àmplia en la qual cada lluna plena de l’any rep un nom específic segons esdeveniments naturals o activitats estacionals. La denominació ha perdurat al llarg dels segles i ha estat adoptada internacionalment als calendaris astronòmics moderns, convertint-se en part del patrimoni cultural relacionat amb l’observació lunar.

Quan i a quina hora veure la Lluna Rosa a Espanya

Segons el calendari astronòmic oficial, el moment exacte del pleniluni tindrà lloc diumenge 13 d’abril de 2025 a les 2:22 hores (hora peninsular espanyola). Aquest instant marca el punt en què la Lluna es troba en oposició directa al Sol, amb la Terra al mig, mostrant la seua cara visible completament il·luminada.

No obstant, la Lluna presentarà un aspecte pràcticament idèntic al ple durant les nits del 12 i 13 d’abril, oferint múltiples oportunitats per a la seua observació. Els experts recomanen començar a observar-la des del moment de l’ocàs solar per apreciar també l’efecte conegut com a "il·lusió lunar", que fa que la Lluna sembli més gran quan està a prop de l’horitzó.

Consells per a l’observació de la Lluna Rosa

Encara que la Lluna Rosa serà perfectament visible a simple vista des de qualsevol punt d’Espanya amb cel serè, existeixen algunes recomanacions per optimitzar l’experiència:

- Ubicació: Triar llocs elevats o miradors allunyats de la contaminació lluminosa de les ciutats millorarà significativament l’observació. Les zones rurals o parcs naturals són ideals.

- Equip: Si bé no és imprescindible, uns prismàtics de 7x50 o 10x50 permetran distingir cràters i mars lunars. Un telescopi petit revelarà detalls fascinants de la topografia lunar.

- Horari: La Lluna serà visible durant tota la nit, però el moment més espectacular sol ser quan està baixa en l’horitzó, poc després que surti o abans que es pongui.

- Fotografia: Per als qui desitgin capturar el moment, es recomana utilitzar un trípode i, si és possible, un teleobjectiu. Les càmeres de mòbils actuals també poden aconseguir bones preses si s’utilitzen aplicacions que permetin el control manual de l’exposició.

El calendari lunar i les seues denominacions tradicionals

La Lluna Rosa és només una de les moltes llunes plenes amb noms específics que omplen el calendari anual. Aquesta tradició, originada en diverses cultures antigues com a mètode per mesurar el pas del temps, continua vigent en l’actualitat com a part del patrimoni cultural astronòmic.

Entre les pròximes llunes plenes amb denominacions tradicionals que podrem observar el 2025 destaquen:

- Lluna de Flors: prevista per al maig, rep aquest nom per l’abundant floració primaveral.

- Lluna de Maduixa: apareixerà al juny, coincidint amb la temporada de recol·lecció de maduixes silvestres a Amèrica del Nord.

- Lluna del Cérvol: visible al juliol, deu el seu nom a l’època en què els cérvols mascles comencen a desenvolupar el seu nou banyam.

Quins altres fenòmens astronòmics acompanyaran a la Lluna Rosa?

El mes d’abril de 2025 serà particularment interessant per als aficionats a l’astronomia, ja que la Lluna Rosa coincidirà amb altres fenòmens celestes destacables. Entre ells, es podrà observar la conjunció de diversos planetes visibles al cel nocturn, la qual cosa enriquirà encara més l’experiència d’observació.

Els experts del Observatorio Astronómico Nacional assenyalen que, en els dies propers al pleniluni, Júpiter i Saturn seran visibles al cel del fer-se de dia, mentre que Venus brillarà amb intensitat com a "estel de l’alba". Aquesta confluència de fenòmens astronòmics convertirà la primera quinzena d’abril en un període excepcional per a l’observació del firmament.

Té la Lluna Rosa algun efecte a la Terra?

Des d’un punt de vista científic, la Lluna Rosa no presenta característiques físiques diferents a qualsevol altra lluna plena. Tanmateix, en coincidir amb l’inici de la primavera en l’hemisferi nord, la seua influència en les marees serà lleugerament més accentuada, un fenomen conegut com a marees vives equinoccials.

Els pescadors i habitants de zones costaneres coneixen bé aquest efecte, que produeix marees especialment altes i baixes. Aquest fenomen té rellevància per a activitats com la pesca, la navegació costanera i el marisqueig, sectors que tradicionalment han prestat gran atenció als cicles lunars.

En definitiva, la Lluna Rosa d’abril de 2025 oferirà una excel·lent oportunitat per atansar-se a l’observació astronòmica, disfrutar d’un espectacle natural accessible per a tothom i conèixer millor les tradicions culturals vinculades al nostre satèl·lit natural, aquest company silenciós que ha fascinat la humanitat des de les albors de la nostra existència.