'Nevada' de borrissol de xop: no provoca alergia, però facilita incendis

Bona part dels racons del parc de la Mitjana de Lleida estan coberts d’una capa blanca de borrissol de xop. Aquestes partícules generades durant la floració dels pollancres no provoquen al·lèrgia, perquè no són pol·len, sinó llavors envoltades d’una matèria similar al cotó que els permet dispersar-se. Sí que és altament inflamable, la qual cosa facilita incendis als boscos de ribera.

De fet, l’any passat la Mitjana va patir almenys mitja dotzena de focs, la majoria dels quals intencionats. Aquest any, encara que ha plogut més, l'ajuntament de Lleida preveu regar zones d’accés i on hi hagi més acumulació.

Una imatge del parc de la Mitjana aquest dijous.Jordi Echevarria

En tot cas, els bombers avisen que no s'han de cremar aquests borrissols sota cap circumstància, ja que poden provocar incendis difícils de controlar. La 'nevada' de borrissol es produeix entre l'abril i el juny.