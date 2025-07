Protecció Civil activa la prealerta de l'Inuncat per fortes pluges i tempestes aquest diumenge

El mapa de perill meteorològic per a aquest diumenge a partir del migdia.SMC

La prealerta del Pla Inuncat ha estat activada per a aquest diumenge per Protecció Civil davant la previsió de fortes pluges i tempestes que podrien afectar diverses zones de Catalunya. Segons el pronòstic del Servei Meteorològic, els xàfecs d'intensitat notable es concentraran principalment a la Catalunya Central, les comarques del Nord-Oest i Oest del territori català, així com a les Terres de l'Ebre a partir del migdia.

L'avís meteorològic per intensitat de precipitacions s'ha establert entre les 14.00 i les 02.00 hores de la matinada. Les previsions indiquen la possibilitat d'acumulacions de fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts, un volum considerable que podria provocar incidències puntuals. Cal destacar que el grau de perill assignat a aquest episodi és de 2 sobre 6, la qual cosa representa un risc moderat però que requereix mesures preventives.

El Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) es troba en fase de prealerta, fet que implica un seguiment intensiu de l'evolució meteorològica i una major coordinació entre els serveis d'emergència. Les autoritats recomanen a la ciutadania que extremi les precaucions, especialment en zones propenses a inundacions i en cas de desplaçaments per carretera durant les hores de major intensitat de les precipitacions previstes.