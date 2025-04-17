Guanyadors del sorteig 'Circ Raluy Legacy'

SEGRE

SORTEGEM 50 ENTRADES DOBLES PER ANAR AL CIRC RALUY LEGACY

Diumenge, 27 d'abril a Les Firetes, Lleida

Andreu Jiménez

SORTEIG 50 ENTRADES DOBLES

CIRC RALUY LEGACY

Recinte Firal, les Firetes. Lleida
648 70 15 91
​https://circoraluy.com/

Data:​ diumenge, 27 d'abril
Ubicació: Recinte Firal, Les Firetes. Lleida
Hora: 17.00 h 
Preu: 24€

Els 50 guanyadors del sorteig són:
  • Gerard Gasol Vilamajó 
  • Albert Sales Freixes
  • David Vilanova Gotarda
  • Damián Valverde cámara 
  • Maria Adserias Raido 
  • Rosa M. Altés Grau
  • Montserrat Pifarré Cervera
  • Marta Serrano Simó
  • Xavier De la Fuente López
  • M.Pilar López Vals 
  • Joan Barrios Velimelis
  • Elena Garasa
  • Juan Carlos Sans Pérez
  • Xandru Sánchez Hoya
  • Noah Gil Martinez
  • Júlia Ramos Soria 
  • Adria Peinado Olvera. 
  • Teresa Olomí Falguera
  • Débora do Nascimento batista 
  • Carlos Alvarez Mateos
  • Ivan Comella Casado
  • Rafael Mario Moreno
  • Rocío Navarrete Ferfeliuc
  • Aina Pou Porta 
  • Jordi Pou Jové 
  • Ismael Navarrete de la Cruz
  • Maite Reñé Cabestany 
  • Teresa Flix Susagna
  • Óscar Roman Mecerreyes
  • Josep Segarra Ortiz
  • Olaia España Gòmez
  • Teresa Massana Marba
  • Miriam Pastor Becerril
  • Amadeo Gros Salvia
  • Carme Canadell Mas
  • Eduard Gómez Batlle
  • Maria jose camps
  • Angels Daura Pons
  • Jose Manuel España Muñiz 
  • Jordi Camí Freixes
  • Joan Ramon Mongay
  • Pere Biosca Buitrago 
  • Georgina Tortras Guivernau
  • Irene Ruestes Guillem
  • Cristina Airós Farran
  • Eduard Pena Pociello 
  • Ludmila Vigna Rodríguez
  • José Lopez Estevez
  • Erik Petrov Borisov
  • Elna Picoy Álvarez

​​La família Raluy torna a reinventar-se explorant noves formes d'expressió que combinen amb l'essència del circ i ens conviden a entrar en el món CÍBORG! 
Més que un espectacle és una experiència que aquesta revolucionant el món de l'art, Cíborg ens porta a un univers ple de personatges irreals, magnètics, gairebé robòtics, atrevits… 
Hem reunit el millor equip internacional per a fer possible aquesta producció, hi ha més de 20 artistes de nacionalitats diferents en la pista, a més de tècnics d'efectes especials, de so, il·luminació, coreògrafs, vestuarista… som molts i tots es deixen l'ànima en cada funció! ”

El Circ Raluy Legacy començarà la seva gira per Lleida el dissabte, 26 d'abril i podrem gaudir dels seus espectacles fins al diumenge, 25 de maig. Ens ofereix espectacles a diferents hores, des de les 12.00 h fins a les 19.30 h.

