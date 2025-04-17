OFERTA
Guanyadors del sorteig 'Circ Raluy Legacy'
Recinte Firal, les Firetes. Lleida
648 70 15 91
https://circoraluy.com/
Data: diumenge, 27 d'abril
Ubicació: Recinte Firal, Les Firetes. Lleida
Hora: 17.00 h
Preu: 24€
Els 50 guanyadors del sorteig són:
La família Raluy torna a reinventar-se explorant noves formes d'expressió que combinen amb l'essència del circ i ens conviden a entrar en el món CÍBORG!
Més que un espectacle és una experiència que aquesta revolucionant el món de l'art, Cíborg ens porta a un univers ple de personatges irreals, magnètics, gairebé robòtics, atrevits…
Hem reunit el millor equip internacional per a fer possible aquesta producció, hi ha més de 20 artistes de nacionalitats diferents en la pista, a més de tècnics d'efectes especials, de so, il·luminació, coreògrafs, vestuarista… som molts i tots es deixen l'ànima en cada funció! ”
El Circ Raluy Legacy començarà la seva gira per Lleida el dissabte, 26 d'abril i podrem gaudir dels seus espectacles fins al diumenge, 25 de maig. Ens ofereix espectacles a diferents hores, des de les 12.00 h fins a les 19.30 h.
- Gerard Gasol Vilamajó
- Albert Sales Freixes
- David Vilanova Gotarda
- Damián Valverde cámara
- Maria Adserias Raido
- Rosa M. Altés Grau
- Montserrat Pifarré Cervera
- Marta Serrano Simó
- Xavier De la Fuente López
- M.Pilar López Vals
- Joan Barrios Velimelis
- Elena Garasa
- Juan Carlos Sans Pérez
- Xandru Sánchez Hoya
- Noah Gil Martinez
- Júlia Ramos Soria
- Adria Peinado Olvera.
- Teresa Olomí Falguera
- Débora do Nascimento batista
- Carlos Alvarez Mateos
- Ivan Comella Casado
- Rafael Mario Moreno
- Rocío Navarrete Ferfeliuc
- Aina Pou Porta
- Jordi Pou Jové
- Ismael Navarrete de la Cruz
- Maite Reñé Cabestany
- Teresa Flix Susagna
- Óscar Roman Mecerreyes
- Josep Segarra Ortiz
- Olaia España Gòmez
- Teresa Massana Marba
- Miriam Pastor Becerril
- Amadeo Gros Salvia
- Carme Canadell Mas
- Eduard Gómez Batlle
- Maria jose camps
- Angels Daura Pons
- Jose Manuel España Muñiz
- Jordi Camí Freixes
- Joan Ramon Mongay
- Pere Biosca Buitrago
- Georgina Tortras Guivernau
- Irene Ruestes Guillem
- Cristina Airós Farran
- Eduard Pena Pociello
- Ludmila Vigna Rodríguez
- José Lopez Estevez
- Erik Petrov Borisov
- Elna Picoy Álvarez
