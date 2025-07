Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La fotògrafa palestina Samar Abu Elouf guanya el World Press Photo 2025 amb la imatge titulada Mahmoud Ajjour, nou anys, que mostra un nen mutilat per un atac israelià a Gaza. La foto va ser feta per a The New York Times. Així mateix, el certamen va elegir John Moore (per Creuar de nit) i Musk Nolte (per Sequera a l’Amazones) com els seus finalistes.