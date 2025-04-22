Les caramelles alegren Vilanova de Bellpuig i Ribera d’Urgellet
El Diumenge de Pasqua els carrers i places de nombrosos municipis lleidatans es van tornar a omplir d’alegria, música i bon ambient amb la celebració de les caramelles (com ja va informar ahir aquest diari). Vilanova de Bellpuig va assolir amb l’edició que es va celebrar diumenge els 48 anys de continuïtat d’aquesta tradició farcida de moments amb música i alegres cançons. Així mateix, altre dels punts on està molt arrelada aquesta celebració és a Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell, on diverses persones es van atansar ahir Dilluns de Pasqua per recórrer un trajecte amb sortida a la plaça Major i participar de la cantada de caramelles, en la qual van prendre part una trentena de persones, a banda del tradicional Ball de Cintes.
Les caramelles són cançons populars que es van començar a cantar als pobles rurals al segle XVI per celebrar la resurrecció de Jesús i al XIX les corals van adaptar aquesta tradició per introduir-la a les ciutats.