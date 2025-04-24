Lola Índigo cancel·la el seu concert a l’RCDE Stadium
Per una polèmica amb l’ajuntament
La cantant granadina Lola Índigo, coneguda pels seus temes Ya no quiero ná o La Niña de la Escuela, ha cancel·lat el concert que havia anunciat a Cornellà de Llobregat previst per al dissabte 12 de juliol. En un comunicat, la promotora GTS Management, encarregada de la comunicació de l’artista, va dir haver suspès l’actuació amb “gran perplexitat” arran de la polèmica pel permís que havia de concedir l’ajuntament de Cornellà. El consistori va afirmar que des del primer moment havia advertit la promotora que era inviable programar el concert el 12 de juliol perquè el mateix mes també hi actua Robbie Williams i va recordar que hi ha un acord amb l’RCD Espanyol i el veïnat per no realitzar més d’un macroconcert al mes. A la seua resposta, la promotora va dir que “setmanes abans” d’anunciar el concert havia tancat un acord de cessió de l’estadi i va reconèixer que ningú els va informar sobre aquesta limitació. La promotora va detallar que l’ajuntament va oferir avançar el concert al juny. Una proposta que Lola Índigo va rebutjar perquè no era “viable” pels terminis de producció de la cantant i el seu equip, que tornaran els diners a les 20.000 persones que ja han comprat entrades.