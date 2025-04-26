FESTIVAL
Alcoletge ja vibra amb el ‘Mil maneres de somiar’
El festival Mil Maneres d’Alcoletge va arrancar ahir la sisena edició sota el lema Mil maneres de somiar i reivindicant el món local com a espai de creació, convivència i transformació social, a més de voler fer arribar les arts escèniques a tothom.
Els primers espectacles van ser el concert Zoom de La Tresca i la Verdesca i l’humor gestual de Leandre Clown amb N’imPORTE quoi. La festa continuarà avui amb propostes tan diverses com l’espectacle de marionetes Es ven germà petit, el teatre inclusiu de La Màxima, el clown de La Pera Llimonera o la música en directe de Sidral Brass Band i Azadi Sound System+JordiO.
El festival posarà punt final demà amb el concert de La Niña Paracaídas, la dansa i el circ de Proyecto Tránsito i el poètic espectacle de clausura H de La Corcoles.