FESTES
El Castell del Remei celebra en gran la primavera
Unes 3.000 persones es van donar cita ahir a la finca del Castell del Remei per celebrar una nova edició del tradicional Aplec de Primavera, que va combinar cultura, enologia, activitats familiars i patrimoni. L’esdeveniment va arrancar a les 10 del matí amb el característic toc de sirena de la finca, que va donar la benvinguda als visitants i va anunciar l’arribada dels automòbils del Club de Vehicles Històrics de Lleida. Des d’aquell moment, es van obrir les portes del mercat d’artesania i productes de proximitat, així com les zones d’entreteniment infantil.
Així mateix, el vi va ser un dels protagonistes de la jornada, amb parades de degustació dels diferents cellers del grup Tomàs Cusiné. Un dels moments destacats va ser l’actuació del Cor Absis de l’Escola de Música Pare Ireneu Segarra d’Ivars d’Urgell, que a les 12 del migdia va interpretar El Virolai al Santuari de la Verge del Remei, en homenatge a la festivitat de Montserrat.
La jornada va continuar amb una conversa literària entre els escriptors Xavier Macià i Núria Perpinyà, els quals van presentar les seues respectives obres, El cos invisible i Miceli, al pati de la casa palau.El colofó musical el va posar el duo TalKual, que va oferir un aperitiu amb música en directe a la plaça Major.