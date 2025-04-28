FESTES
Fraga reviu les seues tradicions amb una Faldeta multitudinària
Més de 2.000 persones van lluir el vestit típic
Fraga va viure ahir la jornada gran del Dia de la Faldeta, Festa d’Interès Turístic Nacional. Va començar amb una desfilada multitudinària que va superar el nombre de participants de l’any passat. Segons les primeres estimacions, es calcula que més de 2.000 fragatins van sortir al carrer lluint la indumentària tradicional de la ciutat. La desfilada va arribar a l’església de Sant Pere, on va tenir lloc la missa aragonesa que va finalitzar amb el simbòlic casament dels nuvis. A la sortida, Josan Badía i Esther Roca, els penyers majors que representen els contraents del quadre La boda de Fraga de Miquel Viladrich, van ser complimentats amb confits per part d’amics i familiars.
A continuació, la comitiva va tornar a desfilar fins a una plaça d’Espanya a vessar de veïns i turistes, en la qual es va ballar un vals i posteriorment es va fer el retrat dels nuvis.
En els actes del matí va participar el conseller de Turisme i Medi Ambient del Govern d’Aragó, Manuel Blasco, que va destacar que “la Faldeta és coneguda a tot Aragó com una de les mostres de defensa de les tradicions i de la cultura”. Per la seua part, l’alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, va dir que aquesta celebració representa “els nostres valors, les nostres tradicions i tota la nostra història”. A més, ahir va tenir lloc l’Homenatge a les Dones de Faldetes, amb l’actuació a càrrec de la Rondalla de Penya Fragatina.