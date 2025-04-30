L'odissea dels lleidatans del Caragol Tour a Madrid: furgonetes, motors avariats i nit al teatre
El grup de lleidatans es va quedar a les fosques al mig de Madrid i van arribar de matinada
El Cercle Català de Madrid havia d’acollir dilluns al migdia el Caragol Tour, una de les parades per promocionar l’Aplec del Caragol. Estava previst que l’acte comencés a les 13.30 hores –a les 12.00 h hi havia una prèvia per als mitjans– però l’apagada va obligar a suspendre’l, ja que part dels assistents no van aconseguir arribar ni tampoc podia servir-se el menjar.
Aquí va començar l’odissea de la quarantena de membres de la missió lleidatana, que a les 9.00 hores havia agafat un AVE en direcció a la capital de l’Estat.
A partir de les 14.00 hores es va analitzar com es podia tornar a Ponent, en un contingent amb membres de la Fecoll, la diputació de Lleida, el Grup SEGRE –que és un dels patrocinadors– i de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, entre d’altres.
Es va aconseguir contractar dos furgonetes amb els seus respectius conductors, que van sortir passades les 21.00 hores. Van poder transportar una quinzena dels afectats mentre que la resta, alguns dels quals organitzadors i membres de l’Escola d’Hoteleria, van haver de pernoctar al Cercle Català a l’espera que ahir poguessin tornar a Lleida.
L’odissea no va acabar aquí. La segona de les furgonetes, que va sortir posteriorment, es va avariar a les dos de la matinada a Saragossa. El primer taxista, que ja havia arribat a Lleida, va tornar a la capital aragonesa i va rescatar els vuit passatgers, que van arribar passades les cinc de la matinada a Ponent. Ahir va arribar la resta de l’expedició.