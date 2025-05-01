Carn: un estudi revela quina és la quantitat que es pot consumir per no superar el límit sostenible
Investigadors determinen que el consum màxim compatible amb els límits planetaris equival a dos pits de pollastre, mentre la carn roja resulta insostenible fins i tot en petites quantitats
Un equip de científics de la Universitat Tècnica de Dinamarca (DTU) ha establert que el consum màxim de carn per persona s’hauria de limitar a 255 grams setmanals per garantir la sostenibilitat planetària, el que equival aproximadament a dos pits de pollastre. Aquesta conclusió forma part d’un exhaustiu estudi que avalua la viabilitat de satisfer les necessitats nutricionals de la població mundial sense sobrepassar els límits de regeneració de recursos del planeta.
La investigació, publicada recentment a la prestigiosa revista 'Nature Food', destaca que aquest límit de 255 grams s’aplica exclusivament a carns com el pollastre o el porc. Quant a la carn roja (vedella i corder), els científics són contundents: fins i tot petites quantitats resulten incompatibles amb la sostenibilitat ambiental a causa de la seua elevada empremta ecològica en termes d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, ús d’aigua i terra.
Un canvi necessari en els nostres hàbits alimentaris
Caroline H. Gebara, investigadora postdoctoral en DTU Sustain i autora principal de l’estudi, explica que "els nostres càlculs mostren que fins i tot quantitats moderades de carn roja en la dieta són incompatibles amb el que el planeta pot regenerar de recursos segons els factors ambientals que analitzem". Tanmateix, la científica aclareix que "hi ha moltes altres dietes —fins i tot amb carn— que són saludables i sostenibles".
L’objectiu inicial de la investigació era determinar si és possible cobrir les necessitats nutricionals de tota la població mundial sense superar els límits planetaris. Segons els seus càlculs, això és factible, però requerirà transformacions significatives en els patrons de consum alimentari tant a nivell global com individual.
"El canvi global requereix una acció política al més alt nivell, mentre que el canvi individual serà molt més fàcil si disposem de millors orientacions i marcs de treball que ens permetin reduir el consum d’aliments," assenyala Gebara.
Números concrets per a un consum responsable
L’equip d’investigació ha volgut anar més enllà de les recomanacions generals i proporcionar xifres específiques que ajudin els consumidors a prendre decisions més informades. "La majoria de la gent s’adona ara que hauríem de menjar menys carn per raons tant mediambientals com de salut, però és difícil relacionar-ne quant és 'menys i si realment suposa una diferència en el panorama general’, indica Gebara.
Per això, basant-se en els límits planetaris, els investigadors han establert aquesta xifra concreta de 255 grams setmanals de carn d’aviram o porc com a referència visible que els consumidors poden tenir en compte durant les seues compres al supermercat.
Per arribar a aquestes conclusions, els científics han examinat més de 100.000 variacions d’11 tipus diferents de dietes, calculant els seus respectius impactes sobre el medi ambient i la salut humana. Els resultats evidencien que fins i tot quantitats moderades de carn roja superen els límits planetaris establerts.
Alternatives sostenibles més enllà del veganisme
L’estudi revela que dietes de peix, vegetarianes o veganes tenen més probabilitat de mantenir-se dins dels límits del que el planeta pot suportar. No obstant, els investigadors destaquen que la sostenibilitat també depèn en gran manera dels productes específics inclosos en cada dieta.
Caroline H. Gebara confia que el seu treball ajudi més persones a comprendre que una alimentació sostenible pot adoptar múltiples formes: "Els nostres càlculs mostren que és possible menjar formatge si això és important per a tu, i alhora portar una dieta sana i respectuosa amb el clima. El mateix passa amb els ous, el peix i la carn blanca, però la premissa és, per descomptat, que la resta de la dieta sigui relativament sana i sostenible. No té per què ser una cosa o l’altra".
Què són els límits planetaris?
Els límits planetaris constitueixen un marc científic que estima quant impacte humà pot compensar el nostre planeta. Quan la humanitat col·lectivament consumeix més recursos dels que la Terra pot regenerar, se sobrepassen aquests límits, comprometent l’estabilitat dels sistemes que sustenten la vida al planeta.
En total existeixen nou límits planetaris:
1. El canvi climàtic
2. Pèrdua de biodiversitat
3. Ús de l’aigua dolça
4. Ús del terra
5. Emissions de substàncies químiques que esgoten la capa d’ozó
6. Contaminació amb substàncies artificials
7. Emissió d’aerosols a l’atmosfera
8. Emissions de nitrogen i fòsfor
9. Pèrdua de carbonat càlcic a l’oceà
Un estudi recent del Centre de Resiliència d’Estocolm (Suècia), institució que va definir per primera vegada aquests límits el 2009, revela que ja hem superat sis dels nou límits planetaris. Únicament els límits relacionats amb les substàncies que esgoten la capa d’ozó, l’emissió d’aerosols i la pèrdua de carbonat càlcic als oceans romanen en nivells que el planeta pot compensar per si mateix.