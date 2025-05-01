TRADICIONS
El pregó arranca la festa major dels Mangraners
A càrrec de Josep Maria Gilart
El líder veïnal Josep Maria Gilart va ser l’encarregat ahir de donar inici a la festa major dels Mangraners amb la lectura del pregó. L’acte va congregar desenes de veïns a la plaça Joan XXIII del barri lleidatà. El va seguir una cercavila organitzada per l’Associació de Veïns amb la participació dels gegants i capgrossos del Centre Cultural Garrigues. A la nit, estava prevista la IV edició Mangraners Fest amb DJ Mamomo i DJ Ramos. Els actes festius continuaran avui amb la tradicional missa rociera, el vermut musical i una exhibició del Club Twirling Lleida, així com un partit de futbol a la tarda.
Per a demà, el programa de la festa major del barri inclou karaoke i per a dissabte estan previstes més activitats com el concurs de bitlles, bingo popular, tardeig amb l’Orquestra Premium, presentació de les penyes i l’actuació del grup Dalton Bang. Els actes conclouran diumenge amb el dia de les penyes i el concurs de paelles, al matí, per acabar amb un tardeig amb el grup Claquera, la xaranga Bsumeta i una cercavila pels carrers dels Mangraners.