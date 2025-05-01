FESTES
Tot a punt a Tàrrega per a una Festa Major de Maig de rècord
S’allargarà nou dies, del 10 al 18, i inclourà unes seixanta activitats
Tàrrega viurà una Festa Major de Maig de rècord amb nou dies de programació i unes seixanta activitats en les quals la cultura popular, la música i la gastronomia seran els eixos principals. Del 10 al 18 de maig, la regidoria de Cultura i més de vint entitats locals han preparat un ampli ventall de propostes dirigides a públics de totes les edats i majoritàriament de caràcter gratuït. El regidor de Cultura, Miquel Nadal, va destacar que “la Festa Major de Maig creix en programació i en durada amb una aposta clara per la cultura popular”. En aquest sentit, entre les novetats val a destacar la celebració de la primera diada castellera, una cantata d’havaneres, un campionat de botifarra, l’estrena d’El Bategar de Targa, un nou espectacle fet i pensat per a adolescents que fusiona les últimes tendències musicals amb la cultura popular local i la presentació de la gegantona inclusiva de l’Associació Alba.
Pel que fa a l’apartat musical, els caps de cartell seran Julieta, La Fúmiga, Svetlana i Al·lèrgiques al Pol·len. En clau local actuaran Edu Escaño, Utopia i PD Sunday mentre que per als més petits s’ha programat el concert de La Colla Pirata, la nova proposta familiar de Pepet i Marieta. Nadal va explicar que per escollir la programació han tingut en compte criteris com “la paritat de gènere, l’aposta per la llengua catalana i la diversitat d’estils, totes les franges d’edat i els grups locals emmarcats en els Països Catalans”.
El pregó inaugural anirà a càrrec de l’Associació Alba en homenatge als 50 anys de l’entitat. Per la seua part, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va avançar que la directora, Maite Trepat, i membres de l’associació oferiran un discurs coral.
Altres propostes són la Nit del Tararot, l’Eixida, l’Eixideta, el CorreTossino, la Firacóc, la Trobada de Gegants, el correfoc dels Diables de BAT i el castell de focs artificials.