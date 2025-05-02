Així va ser l'apagada massiva, el silenci i la recuperació, vista a les gràfiques del digital de SEGRE
El digital de SEGRE va registrar pics del 400% d'audiència, mentre l'afluència de lectors estrangers va créixer durant l'apagada prop del 200%.
L'apagada elèctrica generalitzada que va afectar tot Espanya aquest dilluns 28 d'abril va provocar un increment en el consum de continguts informatius digitals, arribant a un augment del 388% respecte al dia anterior durant les hores més crítiques, segons GfK. Fenomen que evidencia el paper fonamental dels mitjans digitals com a font primària d'informació en situacions d'emergència col·lectiva.
El mesurador oficial GfK DAM va registrar aquest creixement espectacular entre les 12:50h i les 14:20h, coincidint amb l'inici de l'apagada. El moment àlgid es va produir entre les 13:00h i les 13:10h, quan l'increment va superar el 545% respecte a la mateixa franja del diumenge.
El digital del diari SEGRE va ser testimoni directe d'aquest comportament, observant a través de les seves gràfiques internes d'audiència com queia sobtadament la demanda d'informació a les 12:35h, seguida d'un pic informatiu quan es va publicar la notícia de l'avís de la caiguda elèctrica a les 12:55h. En aquest punt SEGRE va registrar un augment de gairebé el 400% de demanda informativa, és a dir, de persones connectades al digital llegint informació.
A partir d'aquest moment, amb l'apagada general, les dades internes de SEGRE mostren un fenomen interessant: mentre els lectors peninsulars van caure un 80% (per motius obvis), es va produir un increment significatiu d'usuaris des d'Andorra (+130%), Estats Units, Alemanya, França, Itàlia o el Regne Unit, amb augments d'entre el 150% i el 200% respecte a un dia habitual. Aquest flux internacional va permetre que el digital de SEGRE mantingués xifres positives d'audiència malgrat l'apagada.
Cronologia de la recuperació del servei
Al vespre es va començar a anunciar la recuperació progressiva del subministrament elèctric a Lleida, iniciant-se pel nord de Lleida (Secà de Sant Pere, Balàfia, Prat de la Riba...) i estenent-se per altres zones i barris. A les 22:30h, bona part de Lleida ja tenia llum, encara que en barris com la Bordeta o Cappont aquesta va arribar passada la mitjanit. Tot i això, a les 22:45, amb els servidors i equips reiniciats, SEGRE va reprendre la seva activitat informativa, generant un nou pic d'audiència.
L'interès i la cobertura informativa es va mantenir durant bona part de la matinada, des de les 23h del dilluns fins a les 4h del dimarts. Després d'una breu davallada, els lectors es van reconnectar massivament entre les 6h i les 7h del matí, en contrast amb l'habitual pic de les 8:30h en dies normals. Durant tot el dimarts, SEGRE va continuar informant de les afectacions, mantenint una audiència elevada al llarg de la jornada.
A Espanya: L'apagada elèctrica dispara un 388% el consum de notícies
GfK DAM, mesurador oficial del consum digital a Espanya, ha analitzat les dades de navegació més destacades que reflecteixen el comportament de la població davant d'aquest fet tan significatiu. Tot i que la meitat del país estava desconnectat de la xarxa elèctrica durant el dia d'ahir, cal destacar que en el moment de produir-se l'apagada, de 12:50h a 14:20h, es va registrar un augment del 388% del consum d'informació i notícies a Internet respecte al dia anterior. De fet, el pic més alt de consum es va situar entre les 13h i les 13:10h, superant el 545% de creixement. Similar al creixement que va tenir SEGRE, de prop del 400%.
Durant la resta de la tarda, i malgrat els impediments tècnics, el consum d'informació es va mantenir elevat, per sobre del 50% respecte al dia anterior. A mesura que avançava la jornada i totes les comunitats anaven recuperant el subministrament, aquest consum s'anava incrementant progressivament.
Increment notable després de la recuperació elèctrica
Segons GfK, a partir de les 22:20h, quan es va produir una arribada massiva de llum a totes aquelles zones que encara no comptaven amb electricitat, el consum d'informació es va situar per sobre del 100%. Al llarg de tota la matinada de dimarts, aquest consum va estar per sobre del 100% respecte al diumenge i, a partir de les 7:40 hores del matí fins a les 12:40, es va mantenir sempre per sobre del 60%.
David Sánchez, Director de GfK Media, destaca: "El valor dels mitjans de comunicació com a vehicles d'informació i actualització constant per als ciutadans és evident, però es constata especialment en moments delicats i d'incertesa per a la població, en els quals l'accés a informació contrastada és una arma contra l'alarmisme i la desinformació. Malgrat que moltes persones van estar allunyades dels seus éssers estimats, gràcies als mitjans almenys van poder mantenir-se en contacte amb la realitat".
Dades significatives sobre el consum digital
La cerca de notícies va marcar l'activitat digital durant aquest episodi, sobretot tenint en compte que es tracta d'un context de caiguda d'Internet. Concretament, el consum de continguts d'Internet, segons els registres de GfK DAM, va descendir un 12% respecte al dia anterior, però el consum d'informació del dilluns davant del diumenge va augmentar un 67%.