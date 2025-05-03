Les diòcesis de Lleida esperen que el nou papa segueixi la línia aperturista de Francisco
L’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal d’Andorra, Joan-Enric Vives, i el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, esperen que el nou papa, que resultarà elegit al conclave que començarà dimecres vinent, dia 7, al Vaticà, segueixi la línia d’obertura del papa Francisco.
Vius i Conesa han parlat sobre l’elecció del nou líder de l’Església Catòlica, una discussió que s’augura complexa, ateses les divisions internes entre els cardenals.
També ho han fet el bisbe coadjuntor d’Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat (Tivisa, 1977), i el bisbe de Lleida, Salvador Giménez (Mur d’Alcoi, 1948), que coincideixen a afirmar que el nou papa serà el que esculli "l’Esperit Sant".
Fidels al llegat de Francisco
Joan Enric-Vives (Barcelona, 1949) opina que el que toca ara és "ser fidels" al llegat de Francisco, i es mostra convençut que "els cardenals també sabran recollir-lo, però buscant una persona nova que portarà una nova experiència, unes noves qualitats i també una nova força per tirar endavant a l’Església," afirma.
Per al bisbe de Solsona, Francesc Conesa (Elx 1961), hi ha moltes coses en la vida de l’Església que van arribar amb el papa Francisco i que ja no marxaran, com "la insistència a ser una església en sortida, el tema de la sinodalidad, la misericòrdia com a característica de tota l’acció de l’Església o la implicació més gran del laïcat -i especialment de la dona- en la vida i missió de l’Església".
Francesc Conesa agrega que "desitjaria que el nou Papa, des de la seua pròpia sensibilitat, recollís tot aquest extraordinari llegat".
Sobre la durada del conclave, al bisbe de Solsona no li importa que sigui ràpid o llarg, "sinó que sigui fruit d’un discerniment realitzat en clima de pregària i des dels criteris de l’Evangeli".
No es pronuncia sobre els candidats a convertir-se en papa: "No m’atreveixo a dir noms, perquè no seria prudent, però sobretot perquè només conec una mica alguns candidats", remarca.
"Esperem -afegeix- que, amb l’ajuda de l’Esperit Sant, els cardenals trobin la persona idònia per presidir en la caritat l’Església".
El que entra papa, surt cardenal
Per la seua part, el bisbe de Lleida, Salvador Giménez, confia que amb el nou papa l’església continuï "ampliant el radi d’acció de l’evangeli de Jesucrist".
Valora de bon grat el papat de Francisco, del qual recorda les seues intervencions defensant sortir de l’autoreferencialitat per respondre als desafiaments del present.
"La guerra, la fam, els maltractaments i els abusos són problemes que apareixen i que el Papa, el que sigui, ha d’afrontar, però amb la mirada de Jesucrist", assenyala.
Sobre la línia del nou pontífex insisteix que serà el que vulgui l’Esperit Sant i respecte a qui serà l’elegit, tampoc no es pronuncia. "Els romans, que són molt espavilats, diuen que tot aquell que entra al conclave papa surt cardenal, i al revés", conclou.
El bisbe coadjuntor d’Urgell, Josep-Lluís Serrano, creu que el conclave pot ser ràpid i, en la mateixa línia que Salvador Giménez, diu que l’elegit serà "el que l’Esperit Sant esculli".