Rosalía i Georgina Rodríguez, protagonistes a la MET Gala
La festa benèfica anual MET Gala es va celebrar al Museu d’Art Modern (MOMA) de Nova York dimarts a la matinada sota la temàtica Superfí: l’art de la sastreria en el dandisme negre. La cantant Rosalía i Georgina Rodríguez, model i influencer, van ser les principals representants espanyoles en una llista amb més de 400 convidats, entre els quals també va destacar la presència dels cantants Maluma, J Balvin, Bad Bunny, Shakira, Dua Lipa, o de l’actriu Zendaya, coneguda pel seu paper en la sèrie Euphoria, entre d’altres. També van passar per la catifa rosa Rihanna i Miley Cyrus, o celebritats i protagonistes de diversos reality shows com Kim Kardashian, Kylie Jenner i Kendall Jenner, habituals en aquests grans esdeveniments.
La catalana Rosalía es va deixar veure amb un vestit de LaQuan Smith, mentre que Georgina Rodríguez va vestir un disseny de la marca Vetements.