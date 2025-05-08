Hisenda ho confirma: tenir un cotxe elèctric desgrava fins a un 15% en la declaració de la Renda
La mesura busca reforçar la transició cap a una mobilitat sostenible i se suma als ajuts del Pla MOVES III
Els contribuents espanyols podran continuar beneficiant-se de la deducció del 15% en l’IRPF per l’adquisició de vehicles elèctrics i híbrids endollables de cara a la declaració de la Renda de 2025. Aquesta mesura, implementada per primera vegada el juny de 2023, ha estat prorrogada pel Govern per tal d’impulsar la compra d’automòbils electrificats i reforçar la seua presència al mercat nacional, permetent una deducció màxima de 3.000 euros que se suma als ajuts del Pla MOVES III.
Aquesta pròrroga coincideix amb un moment decisiu per a la indústria automobilística europea, ja que els fabricants han de complir normatives més estrictes respecte als límits d’emissions establerts per la Unió Europea. Davant d’aquest panorama, les marques estan intensificant la matriculació de vehicles elèctrics i híbrids endollables, tendència que l’Executiu espanyol pretén consolidar mitjançant aquests incentius fiscals i programes de suport.
Requisits per accedir a la deducció fiscal
Segons explica l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), aquelles persones que hagin adquirit un cotxe elèctric nou abans de finalitzar el 2024 podran aplicar-se aquesta deducció en la declaració que presentin aquest any 2025. No obstant, per beneficiar-se d’aquest avantatge fiscal és necessari complir una sèrie de condicions específiques:
- El comprador ha de ser un particular i no haver aplicat aquesta deducció en exercicis anteriors.
- El vehicle adquirit ha de ser nou i destinar-se exclusivament a ús particular, quedant exclosa la seua ocupació per a activitats econòmiques.
- La deducció només s’aplica a cotxes elèctrics purs, vehicles de pila de combustible, híbrids endollables, motocicletes elèctriques i cuadriciclos a piles, sempre que el seu preu de venda no superi l’import màxim establert per al Pla MOVES III.
- És requisit indispensable que el vehicle sigui matriculat per primera vegada a Espanya abans del 31 de desembre de 2024 per a compres directes, o abans que finalitzi el segon període impositiu posterior a aquell en què es va realitzar el pagament a compte en cas d’adquisicions a terminis.
Com es calcula l’import de la deducció?
El percentatge aplicable per a aquesta deducció és del 15% sobre el preu del vehicle, incloent impostos i despeses associades, i restant altres ajuts públics rebuts com les del Pla MOVES. El límit màxim sobre el qual es pot aplicar aquest percentatge està fixat en 20.000 euros, la qual cosa suposa que la deducció màxima possible ascendeix a 3.000 euros.
És important assenyalar que els ajuts rebuts del Pla MOVES III s’hauran de declarar com a guany patrimonial a l’exercici fiscal en què efectivament es rebin els fons. Això significa que si el contribuent va sol·licitar l’ajuda però encara no l’ha percebut, no haurà d’incloure-la en la seua declaració fins el moment en què es produeixi l’ingrés. Es pot destacar que aquestes subvencions solen demorar-se entre un i dos anys a causa de la càrrega burocràtica que suporten les comunitats autònomes encarregades de la seua gestió.
Compatibilitat amb altres ajuts i casos especials
Aquesta deducció del 15% en l’IRPF és perfectament compatible amb les subvencions del Pla MOVES III. A més, contempla la possibilitat d’aplicar-se a compres realitzades a terminis, sempre que s’hagi efectuat abans del 31 de desembre de 2024 i s’hagi abonat almenys el 25% del preu durant aquest període. El pagament complet s’haurà de completar necessàriament abans de 2026 per poder acollir-se a aquest benefici fiscal.
Per a les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, existeixen avantatges addicionals, com la possibilitat de deduir-se fins un 4% de l’IVA en la compra d’un vehicle nou. Aquest benefici s’aplica tant si el vehicle està a nom de la persona amb discapacitat com si pertany a un familiar que tingui el seu càrrec a una persona amb aquesta condició. Addicionalment, aquests contribuents poden sol·licitar l’exempció de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), comunament conegut com a Impost de Circulació.
Què és el Pla MOVES III?
El Pla MOVES III constitueix una iniciativa del Govern espanyol dirigida a fomentar la mobilitat sostenible a través d’incentius econòmics per a l’adquisició de vehicles elèctrics i híbrids endollables, així com per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega. Aquest programa, que ha estat prorrogat per a 2025, ofereix subvencions directes que poden assolir els 7.000 euros per a la compra de vehicles elèctrics, depenent del tipus de vehicle i de si es desballesta o no un vehicle antic.
La gestió d’aquests ajuts es realitza a través de les comunitats autònomes, la qual cosa explica les diferències en els terminis de tramitació i cobrament. El Pla MOVES III s’emmarca dins de l’estratègia nacional de descarbonització i transició energètica, en línia amb els objectius europeus de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.
Com afecta aquesta mesura a la declaració de la Renda 2025?
La pròrroga de la deducció del 15% per la compra de vehicles elèctrics tindrà un impacte significatiu en la declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2024, que es presentarà el 2025. Els contribuents que hagin adquirit un vehicle que compleixi els requisits hauran de consignar aquesta deducció en l’apartat corresponent del model de declaració.
És recomanable conservar tota la documentació relacionada amb la compra del vehicle, incloent factures, justificants de pagament i certificats de matriculació, ja que l’Agència Tributària podria requerir-la en cas de comprovació. Així mateix, convé mantenir un registre dels ajuts públiques rebudes, especialment les del Pla MOVES III, per declarar correctament els guanys patrimonials derivades de les mateixes a l’exercici corresponent.
Aquesta mesura fiscal se suma a altres de dirigides a fomentar comportaments mediambientalment responsables, com les deduccions per inversions en instal·lacions d’energies renovables o en sistemes de recàrrega per a vehicles elèctrics en habitatges particulars, configurant un escenari fiscal cada vegada més favorable per a la transició ecològica.