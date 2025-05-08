Menjar molts ultraprocessats podria avançar els primers símptomes del parkinson
Un estudi amb més de 42.000 persones suggereix que abusar de productes com refrescos, dolços o snacks augmenta el risc de patir senyals primerencs d’aquesta malaltia anys abans del diagnòstic
Un nou estudi científic ha establert una associació entre el consum elevat d’aliments ultraprocessats i l’aparició més primerenca de signes prodròmics de la malaltia de Parkinson. La investigació, publicada a la prestigiosa revista Neurology de la Academia dels Estats Units de Neurologia, va analitzar dades de 42.853 persones durant un període de fins 26 anys, revelant que els qui consumeixen més ultraprocessats tenen una probabilitat considerablement major de desenvolupar senyals primerencs d’aquesta patologia neurodegenerativa.
Els resultats de l’estudi mostren que les persones que n’ingereixen 11 o més racions diàries d’aliments ultraprocessats presenten una probabilitat 2,5 vegades superior de manifestar tres o més signes primerencs no motors del parkinson, en comparació amb els qui consumin menys de tres racions al dia. Encara que els investigadors subratllen que les seues troballes estableixen una associació i no una relació causal directa, aquestes dades afegeixen evidència al creixent corpus científic que vincula l’alimentació amb la salut cerebral a llarg termini.
Fase prodròmica del parkinson: signes que apareixen dècades abans
L’equip d’investigadors, liderat per Xiang Gao del Instituto de Nutrició de la Universitat de Fudan (Xangai), va centrar la seua anàlisi en l’etapa prodròmica del parkinson. Aquesta fase inicial es caracteritza pel començament de la neurodegeneració, tot i que encara no es manifesten els símptomes motors típics com tremolors, problemes d’equilibri o lentitud de moviments.
"Menjar una dieta saludable és crucial, ja que s’ha associat amb un menor risc de malalties neurodegeneratives i les eleccions dietètiques que fem avui poden influir significativament en la nostra salut cerebral en el futur", explica Gao, que afegeix: "Cada vegada hi ha més proves que la dieta podria influir en el desenvolupament del parkinson. La nostra investigació mostra que menjar massa aliments processats, com refrescos ensucrats i aperitius envasats, podria estar accelerant els primers signes de la malaltia".
Els participants de l’estudi, professionals sanitaris amb una edat mitjana de 48 anys (dels quals 25.095 eren dones), van ser sotmesos a exàmens mèdics periòdics i van completar qüestionaris sobre els seus hàbits alimentaris i estat de salut. Els científics van avaluar la presència de signes primerencs no motors com trastorns del son amb moviments oculars ràpids, símptomes depressius, dolor corporal, restrenyiment, alteració en la percepció de colors, somnolència diürna excessiva i reducció de la capacitat olfactiva.
Tipus d’ultraprocessats analitzats i el seu impacte
La investigació va considerar diversos tipus d’aliments ultraprocessats, incloent:
- Salses, cremes per untar i condiments
- Dolços envasats
- Aperitius i postres
- Begudes endolcides artificialment o amb sucre
- Productes d’origen animal processats
- Postres a base de iogurt o lactis
- Aperitius salats envasats
Per quantificar el consum, els investigadors van establir que una ració equivalia a elements quotidians com una llauna de refresc, un tros de pastís envasat, un frankfurt o una cullerada de quètxup. Després d’ajustar factors com a edat, activitat física i tabaquisme, les dades van revelar una correlació significativa entre l’alt consum d’aquests productes i la manifestació de senyals prodròmiques del parkinson.
Interpretació cautelosa dels resultats
El mateix Xiang Gao recomana prudència en la interpretació d’aquestes troballes: "Triar menjar menys aliments processats i més aliments integrals i nutritius podria ser una bona estratègia per mantenir la salut del cervell", encara que subratlla que "es necessiten més estudis per confirmar que menjar menys ultraprocessats pot alentir els primers signes del parkinson".
Els autors reconeixen diverses limitacions en la seua investigació. D’una banda, la quantitat d’ultraprocessats consumida va ser autoreportada pels participants, la qual cosa podria introduir imprecisions en les dades recopilades. A més, la mostra estava composta majoritàriament per professionals sanitaris de raça blanca, la qual cosa limita la generalització dels resultats a poblacions amb diferents perfils ètnics o socioeconòmics.
Daniel J. van Wamelen, neuròleg consultor honorari de l’Institut de Psiquiatria, Psicologia i Neurociència del King’s College de Londres, que no va participar en la investigació, va valorar l’estudi per a Science Media Centre assenyalant que "els resultats semblen basar-se en una investigació sòlida amb conclusions basades en les dades". No obstant, va matisar que "és important destacar que els símptomes examinats són possibles signes primerencs de la malaltia de Parkinson, no indicadors definitius que algú vagi a desenvolupar-la", i va recordar que "l’estudi no va fer un seguiment de si els participants van ser diagnosticats amb parkinson posteriorment".
La malaltia de Parkinson i la seua fase prodròmica
La malaltia de Parkinson és un trastorn neurodegeneratiu que afecta principalment el sistema motor. Es caracteritza per la pèrdua progressiva de neurones productores de dopamina en una regió cerebral coneguda com a substància negra. Aquesta degradació provoca els símptomes motors clàssics com a tremolor en repòs, rigidesa muscular, lentitud de moviments i alteracions en la postura i l’equilibri.
El que resulta especialment rellevant en aquesta investigació és l’enfocament en la fase prodròmica, un període que pot estendre’s durant anys o fins i tot dècades abans que apareguin els símptomes motors característics. Durant aquesta etapa, es produeixen canvis neurodegeneratius subtils que es manifesten a través de símptomes no motors com alteracions del son, pèrdua de l’olfacte, restrenyiment o canvis en l’estat d’ànim.
Aquests signes primerencs són particularment valuosos des d’una perspectiva clínica, ja que podrien permetre intervencions preventives o tractaments que alenteixin la progressió de la malaltia abans que es produeixi un dany neuronal significatiu i irreversible.
Com podrien afectar els ultraprocessats al desenvolupament del parkinson?
Encara que l’estudi estableix una associació i no un mecanisme causal, existeixen diverses hipòtesis sobre com els aliments ultraprocessats podrien influir en el desenvolupament de malalties neurodegeneratives com el parkinson.
Els ultraprocessats solen contenir elevades quantitats de greixos saturats, sucres refinats, sal i additius químics, mentre que presenten baixos nivells de fibra, vitamines i minerals essencials. Aquesta composició podria promoure processos inflamatoris sistèmics que, a llarg termini, afectin també el sistema nerviós central.
A més, aquests productes poden alterar la microbiota intestinal, la relació de la qual amb el cervell a través de l’eix intestí-cervell està sent cada vegada més estudiada. Alteracions en aquest equilibri podrien contribuir al desenvolupament de condicions neurodegeneratives mitjançant mecanismes que inclouen la neuroinflamació i l’estrès oxidatiu.
Quines recomanacions podrien derivar-se d’aquest estudi?
Encara que es requereixen més investigacions per establir conclusions definitives, aquestes troballes reforcen la importància de mantenir una alimentació equilibrada rica en aliments naturals i mínimament processats com a part d’una estratègia integral de prevenció de malalties neurodegeneratives.
L’adopció de patrons alimentaris com la dieta mediterrània, caracteritzada per un alt consum de fruites, verdures, llegums, cereals integrals, peix i oli d’oliva, podria constituir una aproximació preventiva raonable, ja que diversos estudis han associat aquest patró dietètic amb un menor risc de deteriorament cognitiu i malalties neurodegeneratives.
En qualsevol cas, com assenyala l’estudi, la relació entre nutrició i malalties neurològiques és complexa i multifactorial, per la qual cosa es necessiten més investigacions per aclarir els mecanismes específics implicats i desenvolupar recomanacions dietètiques precises per a la prevenció del parkinson.