Multitudinària festa major de Lleida
La cultura popular va prendre ahir els carrers de l’Eix Comercial en una jornada amb gegants, bastoners, castells, correfocs i concerts en la qual va tocar estar pendents del cel
Actuacions com la del Ball de Bastons, en el marc del Seguici, van congregar centenars de persones a la plaça Paeria de Lleida durant el matí d’ahir. - J. ECHEVARRIA
La diada castellera va aplegar centenars de persones a la plaça Paeria amb les actuacions dels Castellers de Lleida i les colles convidades. - GERARD HOYAS
El correfocs va il·luminar la ciutat abans dels concerts de nit. - JORDI ECHEVARRIA
Petits i adults van gaudir del Ball de Cavallets als carrers i places de l’Eix Comercial. - J. ECHEVARRIA
Un moment de la jornada castellera d’ahir. - J. ECHEVARRIA
Una activitat infantil
La cultura popular omple els carrers de Lleida sota un cel de núvols inestable
La cultura popular omple els carrers de Lleida sota un cel de núvols inestable
Un cel de núvols va presidir ahir el dissabte de festa major a Lleida. Malgrat les previsions de pluja, que finalment va fer acte de presència molt puntualment, les entitats culturals de la ciutat es van mantenir ferms a la cita i van omplir els carrers de tradició i públic amb actes com el Seguici, la Diada Castellera o la Trobada Gegantera.
La meteorologia va sembrar d’incertesa la jornada de festa major celebrada ahir a Lleida. Els núvols van presidir el cel i van amenaçar de descarregar pluja durant gairebé tot el dia i, de fet, ho van fer molt puntualment durant almenys el migdia, encara que van respectar gran part de les actuacions diürnes que hi havia programades.
Societat
Les imatges de la Festa Major de Lleida 2025
segre
En aquest sentit, una de les activitats celebrades durant el matí que van registrar una gran afluència de públic va ser el Seguici del Pregó, amb un recorregut per l’Eix Comercial. “Ser avui [per ahir] aquí és un motiu de resistència; ens mantenim ferms amb la cultura catalana encara que pugui ploure”, va afirmar Josep Maria Giménez, tresorer de la colla Bastonera del Pla de l’Aigua, abans d’iniciar l’acte, que també va comptar amb les actuacions d’entitats com l’Esbart Dansaire del Sícoris. “Sentimentalment, és important formar part del bloc de la cultura popular de Lleida, s’està treballant molt dur perquè el Seguici tingui una gran arrancada”, va valorar un dels seus membres, Xavier Pomés.
A la tarda, la situació es va mantenir pràcticament igual. Els núvols, i una lleugera brisa de vent que va mantenir a ratlla la xafogor que també es va deixar notar en certs moments, van tornar a presidir dos de les principals actuacions de la tarda: la XXVIIII Trobada Gegantera, amb una cercavila que va recórrer carrers com l’avinguda de Madrid abans d’arribar als Camps Elisis, i la Diada Castellera, que va tornar a omplir de gent i de color la plaça Paeria amb les actuacions dels Castellers de Lleida, que preveien realitzar un 5 de 7, un 4 de 8 i un 7 de 7, i de la Colla Vella Xiquets de Valls, Moixiganguers d’Igualada i Xiquets de Reus.
La presidenta dels Castellers de Lleida, Mònica Aguilera, va celebrar que, finalment, el temps els respectés que la diada tingués lloc a la plaça de l’ajuntament, com és habitual. “És el lloc ideal i és on ens agrada actuar, ja que el sentim com a propi, igual que la resta de colles convidades. Per la nostra part, arribem a la jornada a màxims. Estem començant la temporada i hi ha moltes ganes”, va explicar. Tot i així, Aguilera va lamentar que el temps incert també els va complicar l’organització. “Sempre hi ha un pla B, però els núvols ens creen incertesa fins a l’últim moment, ja que, per exemple, hem de gestionar el sopar amb les colles i som 250 persones.” Per la seua part, Marc Giné, cap de colla, va remarcar també que actuar a la plaça és “molt millor” i va valorar que la resta de colles participants “han vingut amb molta gent i a intentar castells que encara no han provat. Hem d’estar orgullosos que vulgui venir a Lleida a actuar”. Els Diables de Lleida i la seua Colla Infantil van atreure també un gran nombre de persones per participar en el seu correfocs que va recórrer diversos carrers, entre les quals l’avinguda Blondel. Al tancament d’aquesta edició estava previst que se celebressin als Camps Elisis els concerts d’artistes i grups com Sexenni, Javier Solo, Miki Núñez o Buhos, entre d’altres.