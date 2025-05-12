La Fira del Pa de Cervera tanca amb més vendes de les esperades
La Fira del Pa i el Cereal de Cervera, en el marc de la 79a Fira de Sant Isidre, va tancar ahir amb un balanç positiu. Els paradistes van explicar que les vendes van ser millors del que esperaven davant de les males previsions meteorològiques. Finalment, el temps va aguantar i la plaça de la Universitat es va omplir d’ambient durant tot el cap de setmana. L’alcalde, Jan Pomés, va destacar que la fira és “un símbol d’identitat de Cervera i de la comarca” i un “gran aparador” perquè els forners del territori es puguin donar a conèixer. L’any que ve el certamen complirà 80 anys i per celebrar l’efemèride el primer edil va explicar que estan en converses amb la Fundació Dalí per poder dur a terme una exposició dels quadres dels pans que Dalí va incorporar a les seues obres. En aquesta edició, la fira va comptar amb 33 expositors amb productes artesans i més de 20 activitats programades, informa C. Marsiñach.