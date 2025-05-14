MÚSICA
Concert ‘Som Cor’ amb 200 alumnes a la Seu
La sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell va acollir ahir el concert de música comunitària Som Cor amb 200 alumnes de segon de Primària de les escoles Albert Vives, Pau Claris, Castellciutat i La Salle, així com dels col·legis Arnau Mir, del Pla de Sant Tirs, i Sant Esteve, d’Alàs. Van interpretar la cantata El nen enamorat de la lluna, escrita per encàrrec de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, amb música de Xevi Matamala i història i text de Manel Justícia. El cor va estar acompanyat per professorat de l’Escola Municipal de Música: Carles Pérez a la bateria; Joan Carles Querencia al piano; Manu Suárez amb el baix elèctric i Rafel Llobet al clarinet. Tots dirigits per Sonia Lanau i amb Ivan Caro com a narrador.