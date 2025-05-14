TRADICIONS
Lleida tornarà a ser mora aquest cap de setmana
La 29a Festa de Moros i Cristians, amb 700 participants. L’Associació prepara un llibre per commemorar les 30 edicions
Lleida es prepara per viure una nova Festa de Moros i Cristians aquest cap de setmana amb la participació de gairebé 700 persones, segons van donar a conèixer ahir representants de l’Associació de la Festa.
L’esdeveniment, que s’ha convertit en una de les cites més emblemàtiques del calendari de tradicions lleidatà, començarà dissabte (12.00) a la plaça Sant Francesc amb el Vermut Fester. A la tarda (19.30), la plaça Sant Joan acollirà l’acte de Les Ambaixades, el text del qual va a càrrec aquest any del director de La Mañana, Francesc Guillaumet.
Diumenge, els actes començaran (12.00) al carrer Cavallers amb l’Entrada Infantil, la desfilada de comparses amb els membres més joves. A la tarda, està prevista l’Entrada de Gala (18.00) des de la Porta del Lleó de la Seu Vella i la posterior desfilada de lluïment. La Batalla Final (21.00) recuperarà la ubicació del Pont Llevadís (a causa de les obres a la Porta dels Apòstols) i comptarà amb el text de l’escriptor i tecnòleg lleidatà Josep Clotet.
Aquest any, la victòria serà per al bàndol moro, capitanejat per la comparsa Banu-Hud. Segons Josep Lluís Gàzquez, president de l’Associació, l’any vinent 2026 la Festa “commemorarà 30 edicions amb la publicació d’un llibre sobre la tradició”, va assegurar.