Lleida tornarà a ser mora aquest cap de setmana

La 29a Festa de Moros i Cristians, amb 700 participants. L’Associació prepara un llibre per commemorar les 30 edicions

Imatge de la Festa de Moros i Cristians del 2024. 

Laia Berenguer
LAIA BERENGUER LUMBIERRESPeriodista
LLEIDA

Lleida es prepara per viure una nova Festa de Moros i Cristians aquest cap de setmana amb la participació de gairebé 700 persones, segons van donar a conèixer ahir representants de l’Associació de la Festa.

L’esdeveniment, que s’ha convertit en una de les cites més emblemàtiques del calendari de tradicions lleidatà, començarà dissabte (12.00) a la plaça Sant Francesc amb el Vermut Fester. A la tarda (19.30), la plaça Sant Joan acollirà l’acte de Les Ambaixades, el text del qual va a càrrec aquest any del director de La Mañana, Francesc Guillaumet.

Presentació ahir, amb el caid moro i l’abanderada cristiana. - L.B.

Diumenge, els actes començaran (12.00) al carrer Cavallers amb l’Entrada Infantil, la desfilada de comparses amb els membres més joves. A la tarda, està prevista l’Entrada de Gala (18.00) des de la Porta del Lleó de la Seu Vella i la posterior desfilada de lluïment. La Batalla Final (21.00) recuperarà la ubicació del Pont Llevadís (a causa de les obres a la Porta dels Apòstols) i comptarà amb el text de l’escriptor i tecnòleg lleidatà Josep Clotet. 

Aquest any, la victòria serà per al bàndol moro, capitanejat per la comparsa Banu-Hud. Segons Josep Lluís Gàzquez, president de l’Associació, l’any vinent 2026 la Festa “commemorarà 30 edicions amb la publicació d’un llibre sobre la tradició”, va assegurar.

