No és el teu banc, és un estafador: així funciona el vishing
Una tècnica de frau que suplanta a entitats com bancs, empreses de paqueteria o energètiques mitjançant trucades per robar dades i diners; aprèn a identificar-la i protegir-te
El vishing és una modalitat d’estafa digital que combina tècniques d’enginyeria social amb trucades fraudulentes. El terme prové de la unió de les paraules voice (veu) i phishing (suplantació d’identitat), i fa referència a l’engany que els ciberdelinqüents realitzen a través d’una trucada, fent-se passar per una entitat legítima —com un banc, empresa de paqueteria o administració pública— per obtenir dades personals o bancàries de la víctima.
Com funciona?
Els estafadors truquen a la víctima simulant ser un representant del seu banc o una altra entitat de confiança. Amb un discurs elaborat, i fins i tot utilitzant tecnologia que falsifica el número de telèfon perquè sembli real (spoofing), alerten de suposats fraus o moviments sospitosos en el compte.
A continuació, demanen que s’instal·li una aplicació, es faciliti informació personal, codis de seguretat o s’autoritzin transferències "per evitar més riscos". En realitat, aquestes accions permeten als delinqüents accedir als comptes bancaris o realitzar càrrecs fraudulents.
En alguns casos, aquestes trucades venen precedides per un SMS (smishing) que alerta d’un problema i sol·licita que la persona es posi en contacte, generant més credibilitat.
Com evitar ser víctima de vishing?
Desconfia de trucades inesperades: Si algú que diu ser del teu banc et truca per parlar d’un problema urgent, no actuïs amb pressa. Penja i contacta tu mateix amb el teu banc a través dels canals oficials.
- Mai no comparteixis claus ni codis per telèfon: Les entitats bancàries legítimes mai no et demanaran per telèfon contrasenyes, codis de verificació ni que instal·lis aplicacions externes.
- No instal·lis apps que no coneixes: Els estafadors solen demanar que es descarregui software d’accés remot (com AnyDesk o TeamViewer) amb el pretext d’ajudar-te. No ho facis.
- Bloqueja números sospitosos: Si reps trucades estranyes, bloqueja-les i reporta-les. També pots registrar el teu número en llistes d’exclusió publicitària.
- Activa alertes de moviments bancaris: D’aquesta forma podràs detectar ràpidament qualsevol operació no autoritzada.
- Mantén els teus dispositius actualitzats i protegits: Utilitza antivirus i evita xarxes Wi-Fi públiques per accedir a serveis bancaris.
Què fer si ja has estat víctima?
Si creus que has caigut en una estafa per vishing:
- Contacta immediatament amb el teu banc per bloquejar l’accés als teus comptes.
- Presenta una denúncia davant de la policia
- Guarda tota la informació possible (números, missatges, captures) per ajudar en la investigació.
Les autoritats recorden que aquest tipus de delictes van en augment. Només el 2023, els Mossos van registrar més de 3.000 casos de vishing a Catalunya. Per això, és fonamental mantenir-se alerta i actuar amb precaució davant de qualsevol trucada sospitosa.