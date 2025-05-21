Adeu als 22 dies feiners de vacances: la nova jornada podria traduir-se en més temps de descans
La compensació d’hores extres podria traduir-se en fins 12 dies addicionals de descans a l’any
Els treballadors espanyols podrien beneficiar-se d’un augment significatiu en els seus dies de descans anual gràcies a la nova reforma laboral que proposa de reduir la jornada a 37,5 hores setmanals. Encara que els 22 dies feiners de vacances (equivalents a 30 dies naturals) continuaran sent el mínim legal garantit, l’aplicació de la nova normativa podria permetre als empleats disfrutar de fins 12 dies lliures addicionals a l’any en concepte de compensació horària.
La proposta legislativa, que encara ha de superar el tràmit parlamentari, ha generat dubtes entre treballadors i empresaris sobre com afectarà realment els períodes de descans. No obstant, el text preveu un mecanisme de compensació per a aquelles empreses que no puguin adaptar immediatament els seus horaris: les 2,5 hores setmanals treballades per sobre del nou límit legal hauran de computar-se com hores extres i compensar-se amb temps lliure addicional.
Aquesta reforma laboral s’enfronta actualment a l’oposició de Junts, PP i Vox al Congrés dels Diputats, formacions que han manifestat que no donaran suport a la mesura fins que compti amb el vistiplau de la patronal, la qual cosa podria retardar la seua implementació efectiva.
Com funcionarà la compensació d’hores en la nova jornada laboral?
L’objectiu fonamental de la reforma és que cap treballador espanyol no superi per llei el nou màxim legal de 37,5 hores setmanals. No obstant, el mateix text normatiu reconeix que moltes empreses necessitaran un període d’adaptació per ajustar els seus horaris i organització interna la nova realitat laboral.
Per a aquests casos, la llei estableix un sistema de compensació que beneficia directament el treballador: si es continua treballant 40 hores setmanals en lloc de les 37,5 establertes, aquelles 2,5 hores de diferència s’hauran de comptabilitzar com a extres. Aquestes hores no s’abonaran econòmicament, sinó que es traduiran en dies addicionals de descans al llarg de l’any.
En termes pràctics, això significa que un empleat que mantingui la seua jornada actual de 40 hores setmanals podria acumular aproximadament 120 hores extres anuals (2,5 hores × 48 setmanes laborables), el que equivaldria a uns 12 dies feiners complets de descans addicional. Aquest temps lliure s’afegiria als 22 dies feiners de vacances que ja estan garantits per llei per a tots els treballadors espanyols.
Impacte de la reforma en la conciliació laboral i familiar
La possible ampliació del temps de descans representa una oportunitat per millorar la conciliació entre vida laboral i personal. Espanya se situaria així en la línia d’altres països europeus com Alemanya, França o els països nòrdics, on les jornades laborals són generalment més reduïdes.
Segons diversos estudis sobre productivitat laboral, una reducció de la jornada no implica necessàriament una disminució del rendiment. Al contrari, el descans adequat sol traduir-se en més eficiència durant les hores de treball efectiu. Aquest enfocament podria contribuir a combatre problemes com el presentisme laboral (estar físicament al lloc de treball però amb baixa productivitat) i l’esgotament professional.
A més, disposar de més temps lliure permetria als treballadors dedicar més hores al seu desenvolupament personal, atenció familiar o activitats de lleure, aspectes fonamentals per al benestar general que repercuteixen positivament en la salut mental i física.
Què opinen empresaris i sindicats sobre la reforma?
La proposta ha generat reaccions trobades entre els diferents agents socials. D’una banda, els sindicats majoritaris han rebut amb satisfacció la iniciativa, considerant-la un avenç històric en els drets laborals dels treballadors espanyols. Argumenten que aquesta mesura permetrà repartir millor l’ocupació i millorar les condicions de vida de milions d’assalariats.
D’altra banda, les organitzacions empresarials han expressat la seua preocupació per l’impacte econòmic que podria suposar per a determinats sectors, especialment aquells intensius en mà d’obra o amb horaris especials. La CEOE ha insistit en la necessitat de preveure períodes d’adaptació més llargs i flexibles, així com excepcions sectorials.
El debat se centra actualment a trobar un equilibri que permeti avançar en drets laborals sense perjudicar la competitivitat de les empreses espanyoles, especialment les pimes, que representen més del 99% del teixit empresarial del país.
Què succeirà amb els contractes a temps parcial?
Un dubte freqüent concerneix a com afectarà aquesta reducció de jornada als contractes a temps parcial. En aquests casos, la reforma establiria una reducció proporcional al percentatge de jornada completa que es realitzi. Per exemple, un treballador amb un contracte de 20 hores setmanals (equivalent al 50% de la jornada completa actual de 40 hores) passaria a tenir una jornada de 18,75 hores setmanals.
Aquest ajustament proporcional permetria mantenir l’equitat entre diferents modalitats contractuals i evitaria discriminacions. No obstant, alguns experts laboralistes assenyalen que serà necessari desenvolupar reglamentàriament com s’aplicaran aquestes reduccions en casos específics com contractes per hores o jornades irregulars.
Quan podria entrar en vigor la nova jornada laboral?
Encara que el Govern ha mostrat la seua voluntat d’aprovar aquesta reforma com més aviat millor, la falta de suport parlamentari suficient complica la seua tramitació immediata. Les negociacions amb els diferents grups polítics continuen, sent especialment rellevant la posició de Junts, els vots del qual són necessaris per tirar endavant la iniciativa.
En cas d’aconseguir els suports necessaris, la llei establiria probablement un calendari gradual d’implementació, permetent a les empreses adaptar-se progressivament a la nova realitat laboral. Els experts estimen que la reducció completa a 37,5 hores setmanals podria ser plenament operativa en un termini d’un a dos anys des de l’aprovació definitiva de la norma.
Mentrestant, els treballadors hauran d’estar atents als convenis col·lectius dels seus respectius sectors, ja que molts d’ells podrien incorporar adaptacions específiques a la reducció de jornada que contemplin les particularitats de cada activitat productiva.