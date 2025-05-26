Sánchez anuncia una ajuda de 100 euros en la compra de lents de contacte i ulleres per a menors de 16 anys
El govern espanyol destinarà 48 milions d’euros al programa que beneficiarà més de 720.000 nens espanyols amb problemes visuals de cara al pròxim curs escolar
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns l’aprovació d’un Reial Decret que permetrà finançar amb 100 euros l’adquisició de productes òptics i de salut visual, com ulleres i lents de contacte, per a menors de 16 anys. Aquesta mesura, que entrarà en vigor de cara al pròxim curs escolar, pretén ampliar les prestacions del Sistema Nacional de Salut i garantir l’accés universal a la correcció visual independentment del nivell econòmic de les famílies.
"Fem un pas més per ampliar les prestacions del nostre Sistema Nacional de Salut. I ho fem engegant un programa d’ajuts directes a menors de 16 anys amb problemes de visió, perquè puguin adquirir ulleres o lents de contacte de cara al pròxim curs escolar", ha declarat Sánchez durant una roda de premsa en la qual ha estat acompanyat per la ministra de sanitat, Mónica García. El president ha subratllat que aquesta iniciativa busca donar suport als 721.000 nens espanyols que necessiten correcció visual però que tenen dificultats econòmiques per accedir-hi.
Per implementar aquesta mesura, l’Executiu transferirà 48 milions d’euros al Consell General de Col·legis d’Òptics i Optometristes, organisme que gestionarà aquests ajuts destinats a cobrir 100 euros de la factura als establiments òptics. Els fons es destinaran a la correcció de problemes visuals freqüents en la infància com a miopia, hipermetropia o astigmatisme.
Un programa per combatre el fracàs escolar vinculat a problemes visuals
Un dels aspectes més rellevants que ha destacat el president durant la seua compareixença és la connexió directa entre els problemes de visió no corregits i l’abandó escolar. Segons dades aportades pel Consell General de Col·legis d’Òptics i Optometristes, aproximadament un 30% dels casos d’abandó escolar estan relacionats amb alteracions visuals no tractades adequadament.
"Aquests ajuts per garantir l’accés a la salut visual dels nostres joves són un pas que va a millorar, sense cap dubte, la qualitat de vida dels nostres nens i dels nostres joves, dels quals ho necessiten, perquè donar suport i invertir en salut visual dels nostres nens i joves és, fent un joc de paraules, tenir visió de futur," ha assenyalat Sánchez, emfatitzant el caràcter estratègic d’aquesta inversió.
Així mateix, el president ha recalcat que la prestació serà "homogènia" a tot el territori nacional, garantint que l’accés a la salut visual no depengui "ni del seu codi postal, ni de la seua residència, ni dels seus ingressos," en línia amb la política d’equitat territorial en matèria sanitària defensada pel Govern.
Una aposta per la universalització de la salut visual
Per la seua part, la ministra Mónica García ha destacat el caràcter universal d’aquests ajuts, afirmant que el "dret per veure bé no entén de rendes". García ha subratllat que aquest programa evitarà "tràmits innecessaris" i contribuirà que "mai més un nen no hagi de tancar els ulls per veure la pissarra" o que "mai més una família no tingui dificultats per arribar a fi de mes perquè hagi de pagar les ulleres o lents de contacte dels seus fills".
La titular de Sanitat també ha posat el focus en la necessitat que ningú no hagi d’"allargar la vida útil de les seues ulleres perquè no té com pagar-se-les", una situació que afecta especialment a les famílies amb menys recursos i que pot tenir conseqüències negatives per al desenvolupament educatiu i personal dels menors.
Els òptics-optometristes reclamen més presència en Atenció Primària
Juan Carlos Martínez Moral, president del Consell General de Col·legis d’Òptics-Optometristes, ha aprofitat l’anunci per assenyalar que l’atenció a la salut visual "pràcticament no existeix en l’Atenció Primària, el que provoca retards en la resolució de problemes visuals en requerir derivació hospitalària.
Segons dades aportades per Martínez Moral, el 75% de les derivacions de menors de 16 anys a l’atenció hospitalària o especialitzada corresponen a problemes reactius que "poden i haurien" de ser corregits per l’òptic optometrista en Atenció Primària. Aquesta integració permetria complementar el treball de metges de família, pediatres i infermeres generalistes, alleujant la "sobrecàrrega" dels serveis d’Oftalmologia.
El president del Consell ha expressat també la seua preocupació per l’augment dels problemes visuals infantils, citant estimacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que preveuen que la meitat de la població mundial serà miop per a 2050, una dada que subratlla la importància de polítiques preventives en aquest àmbit.
Com funcionarà el sistema d’ajuts per a ulleres i lents de contacte?
Encara que els detalls específics del procediment per sol·licitar aquests ajuts encara no s’han revelat en la seua totalitat, es preveu que el sistema s’articuli a través dels establiments òptics, que aplicaran directament el descompte de 100 euros a la factura de compra d’ulleres o lents de contacte per a menors de 16 anys que compleixin els requisits.
El Consell General de Col·legis d’Òptics i Optometristes, com a receptor dels 48 milions d’euros destinats a aquest programa, serà l’encarregat de coordinar la implementació d’aquests ajuts, garantint que arribin als 721.000 nens i adolescents que, segons les estimacions del Govern, podrien beneficiar-se d’aquesta mesura.
És important destacar que aquesta iniciativa es produeix poques setmanes després que el Congrés dels Diputats aprovés una proposta procedent del Parlament d’Andalusia per reformar la Llei 16/2003 de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut (SNS), amb l’objectiu d’incloure a la cartera comú les ulleres i les lents de contacte, que demostra un consens polític creixent sobre la necessitat de millorar l’accés a la salut visual.
Impacte pressupostari i abast de la mesura
Amb una dotació de 48 milions d’euros, aquest programa representa una inversió significativa en la salut visual infantil. Si es divideix aquesta quantitat entre els 721.000 potencials beneficiaris, l’assignació mitjana per menor seria d’aproximadament 66,57 euros, la qual cosa suggereix que el Govern està considerant una taxa d’utilització del servei que no assoliria el 100% de la població objectiu durant el primer any d’implementació.
La mesura s’emmarca en una estratègia més àmplia del Govern per ampliar les prestacions sanitàries públiques i reduir les barreres econòmiques que limiten l’accés a determinats serveis de salut. En aquest sentit, el finançament de productes òptics per a menors suposa un pas important cap a la universalització efectiva del dret a la salut, incloent aspectes que tradicionalment han quedat fora de la cobertura pública.